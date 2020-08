Este año, los adornos patrios fueron austeros en Veracruz Puerto

Con el izado de bandera iniciaron en Veracruz los festejos patrios. Adornos modestos, alusivos a la Independencia de México en el Centro Histórico hacen referencia a la celebración del 16 de septiembre.



Sólo en la avenida Independencia se colocaron banderines de colores rojos y amarillo, así como figuras en forma de moño.



Para los transeúntes, ya que no habrá ceremonia del Grito como tradicionalmente se hacía, se debió hacer un mejor esfuerzo para resaltar los festejos.



"Están sencillos pero sí estaría mejor con más adornos, como en otros años, ya que venimos a caminar por aquí, que se vea más alegre, más de Viva México", opinó Sandra López.



"Supongo yo que no hay mucho dinero, como sea, sólo duran unos días pero no se ve mucho ambiente patrio y con todo de la pandemia, menos", dijo Carlos Jiménez.



En Veracruz, la ceremonia de Grito de Independencia será virtual, tradicionalmente se realizaba también la presentación de grupos musicales y degustación de antojitos mexicanos.