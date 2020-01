Este año, ORFIS gastará más de 15 mdp en despachos externos

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no excluyó a ninguna empresa del padrón de despachos externos que lo ayudan a realizar la fiscalización de recursos públicos, pues se incluyó a quienes cumplieron los requisitos sin verificar nombres.



De hecho, este año pagará casi 15 millones 400 mil pesos para contratar a empresas privadas con ese fin.



Dichas empresas participarán en la fiscalización de las Cuentas Públicas 2019, las primeras de la administración de Cuitláhuac García y las segundas de los actuales gobiernos municipales.



La auditora general, Delia González Cobos, subrayó que no se discriminó a ningún participante en la convocatoria.



“Es un poco más de 15 millones de pesos, ese fue el gasto que se hizo para contratar 54 despachos; fueron asignados 80 contratos para auditoría financiera y de obra pública”.



Recordó que se trata de auxiliares en el trabajo de fiscalización que estarán ayudando al ORFIS y a los municipios.



“Fuimos viendo que cada uno de esos solicitantes cumpliera con los requisitos, nosotros no vimos nombres, no vimos quiénes eran, lo que vimos es que cada uno de los expedientes que tuvimos en las manos, contaran con cada uno de los requisitos que estaban señalados.



“En esa medida, los que cumplieron, los pasamos al listado que fue el que se publicó, ese es el procedimiento que realizamos para verificar que todos los que estaban trayendo la documentación fueran, justamente, la que se había solicitado”.