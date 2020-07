Este año, orizabeños no peregrinarán a Puebla por el Señor de Tlacotepec

A consecuencia del COVID-19, este año quedaron suspendidas las visitas al santuario del Señor de Tlacotepec, informó la Diócesis de Tehuacán, en Puebla.



Esta información generó entre los fieles de la zona de Orizaba tristeza pero también lo aceptaron porque consideran que es una medida preventiva ante este virus.



Y es que se tiene conocimiento que la devoción al Señor de Tlacotepec, está considerada como una de las más queridas por parte de la grey católica de los municipios que conforman la Diócesis de Orizaba.



Año con año en el mes de julio los católicos peregrinan caminando, en vehículo particular, en autobús, con la fe de que recibirán un milagro, pero también acuden porque recibieron un favor.



Pero en este 2020 al no existir condiciones que garanticen la salud de los peregrinos, es que la decisión fue suspender las visitas que se hacen en julio.



Fue el padre asignado a ese templo, Miguel Ángel Ruiz Cortés, quien a través de un oficio explicó que tras un diálogo con el obispo de Tehuacán, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, se acordó que debido al número elevado de contagios en ese municipio y por el amor y cuidado a los fieles se suspende la visita de peregrinos al Señor del Calvario, las celebraciones y no se va bajar la imagen de su santuario a la iglesia parroquial.



Hasta el primero de julio, de acuerdo al portal de COVID-19 del Gobierno de Puebla, suman en Tlacotepec 13 casos confirmados y 6 muertes.