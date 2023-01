Este año se han detectado 5 casos de VIH en sur de Veracruz: fundación “Coatza VIHve”

Este 2023 ya se han detectado 5 casos de VIH en el sur de Veracruz, confirmó el presidente de la fundación “Coatza VIHve”, Luis Alberto Ruíz.Explicó que se trata de habitantes de municipios como Nanchital, Agua Dulce y Coatzacoalcos.Explicó que justo estas personas se han acercado para recibir orientación respecto al tratamiento contra el VIH, así como atención psicológica a través de la fundación.Todos los casos nuevos cuentan con el servicio médico y ante esto, dijo que reforzarán en 2023 la campaña de Infecciones de Transmisión Sexual y sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para invitar a la población sexualmente activa a prevenir y protegerse con el uso del condón.“Ejecutar esta campaña de prevención del VIH e ITS en diversos municipios de la zona sur de Veracruz, estaremos en puntos estratégicos, muy concurridos, centros comerciales, paso de lanchas, el tianguis de la colonia Francisco Villa y en planteles educativos con un gran número de estudiantes, también estaremos con la plática del uso correcto del condón con empresas y en escuelas de la ciudad, en empresas porque nos hemos dado cuenta que persiste la discriminación, persiste el estigma para las personas con VIH, es un tema que no muchos conocen”, añadió.Mencionó que es muy importante el apoyo psicológico de parte de la asociación y sus especialistas, pues algunos al conocer que tienen la enfermedad piensan en quitarse la vida.El activista insistió en que con una detección a tiempo y el inicio de un tratamiento oportuno, el VIH no es una sentencia de muerte.