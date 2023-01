Este año se inaugurarán 11 universidades Benito Juárez en el Estado

Este 2023 el estado de Veracruz tendrá 11 nuevas universidades Benito Juárez, así lo adelantó el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta.“Sin duda vamos a inaugurar no una sino 11, ahorita las nuevas entran con oficinas alternas y entramos a hacer los edificios que se culminan este año con presupuesto de este año”, dijo.Huerta señaló que la población se verá muy beneficiada con esta oportunidad, pues los estudiantes tendrán una educación avanzada y totalmente gratuita, además de que los estudiantes tendrán un trabajo asegurado luego de terminar sus estudios.“Se inscribieron treinta mil chavos para estudiar medicina, enfermería y obstetricia y son muy de avanzada nuestras universidades y la gente le va a servir mucho al pueblo”, reveló.La más cercana a la capital será en Perote, contando también con universidades en Cuatzintla, Coyutla, Zongolica, entre otras.“En Xalapa no porque el modelo de universidad es dispersarla a los municipios para evitar justamente que se vengan todos acá, la Universidad Veracruzana yo creo que tiene que hacer el esfuerzo de incrementar sus matrículas pero las Benito Juárez son para darle oportunidad a los chavos que no tiene matrícula”, dijo Huerta.Por último reconoció a este 2023 como un año de mucha salud para los veracruzanos, puesto que próximamente también se pondrá en marcha el programa de salud y medicamentos gratuitos.