Este año, SESVER recuperaría 300 mdp de Accendo Banco

El director de Administración de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), Jorge Eduardo Sisniega Fernández, afirmó que los 300 millones de pesos que tenía la Secretaría de Salud estatal en Accendo Banco, que recientemente se declaró en bancarrota, están seguros, por lo que no afecta en la operación y actividades de la dependencia.Durante entrevista, el funcionario estatal indicó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) respalda a SESVER y está dispuesta a entregarle el recurso que necesite, en lo que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) le entrega el recurso que tenía en la institución bancaria."Afortunadamente con la buena operación de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y las instrucciones del Gobernador, el dinero está seguro ahí y nosotros mientras tanto podemos seguir operando de manera normal. Tenemos el respaldo de la SEFIPLAN para el caso de que lo lleguemos a necesitar a antes de que nos lo entreguen, contamos con el apoyo de ellos", manifestó.Eduardo Sisniega explicó que cuando hay riesgo de quiebra de una institución financiera, el IPAB decide intervenirlo para así salvaguardar los recursos de los cuentahabientes, de allí que en su momento entregará a SESVER el recurso ahorrado."Se supone que en este año debe ir quedando según los procesos, la devolución por parte del banco", estimó.En este sentido, añadió que no considera que sea necesario el apoyo de la SEFIPLAN, en lo que ello ocurre pero precisó que no "cierran la puerta" a esa posibilidad.Entre los ahorros en Accendo Banco, detalló el director de Administración, hay recursos estatales y federales, destinados al gasto corriente u operativo de los Servicios de Salud de Veracruz.Luego de darse a conocer la noticia de la quiebra de este banco, se informó que los Gobiernos de Puebla, Hidalgo, Veracruz, Chihuahua y la Ciudad de México tenían ahorros allí, con una inversión promedio de 500 millones de pesos.Su expresidente y exdirector, Francisco Javier Reyes de la Campa, fue detenido a principios de junio y acusado de realizar operaciones con empresas “factureras” en detrimento del patrimonio del banco por poco más de 70 millones de pesos.Sin embargo y a decir del administrador de SESVER, esto no afectará a la dependencia, el dinero les será devuelto y aunque cuentan con el respaldo de la Secretaría de Finanzas, no harán uso del mismo, debido a la buena administración que mantienen.