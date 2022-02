Este domingo, Diputados de Veracruz derogarán “a medias” delito de ultrajes

El Congreso del Estado sesionará este domingo para abordar la derogación del delito de ultrajes a la autoridad; sin embargo, no eliminará como tal el tipo penal ni las sanciones previstas.Este viernes, la diputación permanente convocó al primer periodo de sesiones extraordinarias donde, entre otras cosas, se abordará el tema que desde el año pasado ha mantenido a Veracruz en la mirada pública nacional, tras la detención de seis jóvenes acusados de atacar presuntamente a elementos policiacos.Del tema, que hizo mediático el senador morenista Ricardo Monreal, derivó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que mandató derogar el artículo 331 del Código Penal de Veracruz, es decir, eliminar el tipo penal.Sin embargo, la convocatoria a la sesión extraordinaria del fin de semana contempla solamente derogar las fracciones II y IV del mismo artículo.Es decir, la esencia del tipo penal, que contempla las sanciones privativas de libertad, queda intocado.De esta forma, lo dispuesto en el artículo 331, en la parte que señala que “se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, no será modificado.Igualmente, no se modificarán las penas de cinco a siete años de prisión, cuando la agresión de realice “por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos”.Tampoco será modificada la parte que señala estas penas para aquel que manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito.Así, solamente serán derogadas la fracción II que indica que se aplicarán dichas penas cuando las agresiones se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima y la fracción IV, es decir, cuando se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección de los policías o lo pongan en condiciones de riesgo o desventaja.Este mismo viernes, en conferencia de prensa, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, lanzó una advertencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el riesgo que supone, según él, derogar el tipo, pues esto permitiría a decenas de delincuentes salir de las cárceles.Se espera que esta semana los ministros aborden las acciones 59/2021 y su acumulada 66/2021, promovidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y por diputados de la oposición en Veracruz, respectivamente.Tanto los legisladores como el órgano presidido por Namiko Matzumoto Benítez demandan la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal, “reformado y adicionado mediante Decreto número 848, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 11 de marzo de 2021” alusivo al delito de ultrajes a la autoridad.