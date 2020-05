Este domingo informarán qué Municipios "De la Esperanza" reinician actividades el lunes

A más tardar el próximo domingo, la Secretaría de Salud Federal dará a conocer los municipios del país, que a partir del próximo lunes 18, reactivarán las actividades escolares, la movilización en espacios públicos, cerrados o abiertos, así como las actividades laborales, esenciales y no esenciales.



Sin embargo, Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Promoción de la Salud, afirmó que no serán medidas impositivas, por lo que cada Gobernador estará en libertad de acatar o de establecer sus propias acciones.



Los municipios, ahora llamados “De la Esperanza”, en condiciones de reactivar actividades, serán aquellos que al próximo lunes, no presenten ningún caso de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con población contagiada.



Para esos municipios, la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades sanitarias de las entidades federativas, establecerán medidas específicas de prevención y control de COVID-19.



Hasta el momento, en Veracruz 109 municipios no han presentado ningún caso de Coronavirus; el 103 hay 1 mil 576 casos positivos confirmados y en 72 hay 547 casos sospechosos.



Sin embargo, la Secretaría de Salud, a más tardar el día domingo 17 de este mes, mediante un comunicado técnico que se publicará en la página www.salud.gob.mx, dará a conocer cuáles son los municipios que a partir del lunes 18 reanudarán sus actividades escolares.



Las disposiciones señalan que las actividades escolares se reactivarán solo hasta que haya luz verde en el semáforo por regiones (empezará a funcionar el 1 de junio), misma que indicará la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas tras la pandemia del COVID-19.



Mientras que en los municipios con población indígena se deberá, además, poner en práctica la "Guía para la atención de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2”.



Este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación la versión correcta del Acuerdo de la Secretaría de Salud federal por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias.



El Acuerdo también establece como acción extraordinaria que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales.



Esos tres sectores iniciarán labores a partir del 1 de junio, por lo que entre el 18 al 31 de mayo, deberán implementar los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que publique la Secretaría de Salud, en coordinación con las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social.