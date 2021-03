Este domingo inicia vacunación de adultos mayores en Catemaco

El Secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, indicó que este domingo inicia la vacunación para mayores de 60 años en el municipio de Catemaco y adelantó que en algunos municipios ya está por concluir la primera aplicación de vacuna contra COVID-19, por lo que en unas semanas más se aplicará la segunda dosis.“Deben estar muy pendientes de los avisos oficiales y tener a la mano el comprobante de la primera aplicación; el procedimiento va a ser exactamente el mismo, los módulos y el proceso serán iguales, así que no se preocupen”, expresó el funcionario estatal.Ramos Alor ya habría mencionado que la segunda dosis de vacuna está garantizada para todos los adultos mayores del estado de Veracruz, de manera que recomendó estar atentos a los avisos que emita la Secretaría de Salud, aunque adelantó que se realizará el mismo proceso para obtener la segunda dosis.“No se preocupen, sus vacunas están aseguradas y se les aplicará en tiempo y forma, mientras tanto, no bajen la guardia, hay que seguir protegiéndose con las medidas sanitarias”, apuntó.En este sentido, Ramos Alor dejó en claro que la vacuna protegerá más la salud, luego de tres semanas de que se aplique la segunda dosis, “así que no se confíen”, indicó.Por otra parte, y sobre los municipios que están preguntando cuándo les llegará la vacunación, comentó que ya están terminando de cubrir las zonas que iniciaron el proceso y vamos comenzando otras más; por lo que sostuvo que el personal de salud y de bienestar trabaja a marchas forzadas para sacar adelante todo este proceso.Para finalizar, Roberto Ramos recomendó a la población que aún tenga dudas al respecto del virus y de la vacunación, que se comunique al número de atención 800 0123456; y también que revisen la situación de su municipio respecto al contagio, así como las convocatorias de vacunación, en la página oficial coronavirus.veracruz.gob.mx