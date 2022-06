Este domingo, realizarán la primera Marcha del Orgullo en Zongolica

Con el fin de hacer ver que en Zongolica también hay personas con preferencias sexuales diferentes, y no por eso dejan de ser parte propositivas y productivas de la sociedad, integrantes del colectivo LGBT+ Zongolica, realizarán este domingo su primera Marcha por la Igualdad y la No Discriminación.Joan Antonio Huerta Martínez, presidente de esa agrupación, mencionó que desde hace dos años se tenía previsto esta marcha, pero debido a la pandemia lo tuvieron que suspender.Sin embargo, este año decidieron no dejarlo pasar el mes “Pride” y comenzaron a organizar esta actividad en donde se contará con la presencia de Yazuri Lozano Campos, una chica trans de la zona que fue candidata a la diputación federal por el distrito 18 de Zongolica, así como con Vale Queen, influencer y princesa del Carnaval de Veracruz.Señaló que con esta actividad se busca que la gente se dé cuenta que hay personas que tienen otras preferencias sexuales, pero no por ello dejan de ser ciudadanos valiosos que aportan a su sociedad.Reconoció que la discriminación en contra de este sector sigue existiendo, y es muy difícil porque a veces ni la propia familia los comprende, como en su caso, que su padre no acepta su forma de ser, pero eso mismo lo hace fuerte para luchar por el movimiento.