Este es el presunto daño patrimonial de 131 municipios en 2018; suman 300 mdp

En la nueva revisión de la Cuenta Pública 2018 realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), 131 municipios resultaron con irregularidades de presunto daño patrimonial por un monto total de 300 millones 109 mil 508 pesos, esto además de las inconsistencias de carácter administrativo.



El órgano, a cargo de Delia González Cobos, determinó que en 80 municipios no se detectó un presunto daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo y por lo cual se notificará al titular del órgano interno de control.



Sin embargo, al hacer la suma dan 211 ayuntamientos, ya que en el documento no se señala si en Chontla se detectó un presunto daño patrimonial en las Revisiones Técnicas y Financieras a la obra Pública.



Los montos más altos de presunto daño los presentan el ayuntamiento de Las Choapas, gobernado por el alcalde Miguel Ángel Tronco Gómez, con un monto observado de 34 millones 345 mil 486.88 pesos.



Le siguen Hidalgotitlán por 14.5 millones de pesos, así como Tuxpan, presidido por el alcalde panista Juan Antonio Aguilar Mancha, con un presunto daño por 13 millones 56 mil 425.38 pesos y Cosoleacaque por 12.5 millones de pesos.



Además, Tihuatlán, por 10 millones 518 mil 420.03 pesos; Veracruz gobernado por Fernando Yunes, y cuyo monto observado es por 10 millones 339 mil 977.07 pesos.



En el caso de Acajete el monto observado es de 512 mil 60.80 pesos; en Acayucan la cifra es de 342 mil 345.39 pesos; en Actopan el daño es por 10 millones 435 mil 524.98 pesos; Acula muestra un presunto daño patrimonial por un millón 32 mil 326.04 pesos.



En Acultzingo la cifra es de 238 mil pesos; en Agua Dulce, de un millón 456 mil 550.71 pesos; en Álamo, de 4 millones 340 mil 12.33 pesos; en Alto Lucero, 184 mil 821.12 pesos; en Altotonga es de 4 millones 958 mil 247.42 pesos.



Por cuanto hace a Alvarado la cifra es de 5 millones 567 mil 744.62 pesos; en Ángel R. Cabada, de 390 mil 266.41 pesos; en Astacinga, de 698 mil 477.12 pesos; en Atzalan, de un millón 661 mil 479.91 pesos; en Banderilla la cifra es de un millón 863 mil 633.63 pesos.



En el caso del presunto daño patrimonial en el ayuntamiento de Benito Juárez, la cifra es de 78 mil 190.01 pesos; en Boca del Río es de 168 mil 227.40 pesos; en Camarón de Tejeda es de 345 mil 590.44 pesos; en Camerino Z. Mendoza el monto es de 75 mil 195.26 pesos; en Carlos A. Carillo, de 517 mil 358.34 peso; en Castillo de Teayo, es de 2 millones 513 mil 480.48 pesos.



En el caso de Cazones de Herrera el monto con presunto daño patrimonial es de 5 millones 707 mil 480.29 pesos, en Chacaltianguis es de 705 mil 93.15 pesos; en Chiconamel, de 2 millones 139 mil 449.42 pesos; en Chiconquiaco, de 408 mil 110.96 pesos; en Chinameca es de 3 millones 43 mil 209.83 pesos; en Chinampa de Gorostiza la cifra es de 2 millones 422 mil 968.29 pesos.



El ORFIS también registró un presunto daño patrimonial en el municipio de Chumatlán por un monto de 2 millones 523 mil 20.73 pesos; en Citlaltépetl, por 231 mil 932 pesos; en Coatzacoalcos, por 439 mil 374.69 pesos; en Coatzintla, por 294 mil 850.34 pesos; en Coetzala, por 2 millones 801 mil 888.27 pesos; en Comapa, por 624 mil 117.14 pesos; en Cosamaloapan por un millón 449 mil 1.75 pesos; en Coscomatepec la cifra es de un millón 619 mil 245.52 pesos.



Por cuanto hace a Cosoleacaque el presunto daño patrimonial asciende a 12 millones 510 mil 848.16 pesos, uno de los más altos; en Coxquihui, de 2 mil 65 mil 57.63 pesos; en El Higo, de 6 millones 469 mil 71.79 pesos; en Espinal, por 273 mil 814.65 pesos; en Filomeno Mata, por un millón 87 mil 61.29 pesos; en Fortín por 336 mil 89.39 pesos.



En el caso del Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora el monto es por un millón 485 mil 756.76 pesos; en Hidalgotitlán, por 14 millones 575 mil 122.77 pesos, otro con monto mayor; en Huatusco, por 6 millones 425 mil 2.80 pesos; Huayacocotla con 6 millones 164 mil 233.63 pesos; en Hueyapan de Ocampo la cifra es de 447 mil 373.86 pesos; en Ignacio de la Llave, de 960 mil pesos; en Ixcatepec por 3 millones 764 mil 259.66 pesos; en Ixhuacán de los Reyes, por un millón 483 mil 500 pesos; en Ixhuatlán de Madero, por 467 mil 210.38 pesos; en Ixhuatlán del Café por 3 millones 837 mil 253.28 pesos; en Ixhuatlán del Sureste por 881 mil 595.08 pesos.



En el caso de Ixtaczoquitlán el presunto daño patrimonial es por 494 mil 800 pesos; en Jalcomulco, por 800 mil 972.23 pesos; en Jáltipan, por un millón 109 mil 221.41 pesos; en Jamapa, por 387 mil 858.62 pesos; en Jesús Carranza por 811 mil 88.22 pesos; en Jilotepec por 67 mil 159.56 pesos; en La Antigua, por un millón 215 mil 854.42 pesos; en La Perla por 446 mil 477.27 pesos; en Landero y Coss por 2 millones 249 mil 656.97 pesos; en Las Choapas el monto es de 34 millones 345 mil 486.88 pesos.



El Órgano también determinó un presunto daño patrimonial en Las Vigas de Ramírez por 991 mil 245.41 pesos; en Lerdo de Tejada por 234 mil pesos; en Maltrata por 84 mil 112.46 pesos; en Manlio Fabio Altamirano, por 91 mil 733.06 pesos; en Martínez de la Torre oír 700 mil pesos; en Mecatlán por 4 millones 180 mil pesos, en Mecayapan, oír 335 mil 137.28 pesos; en Medellín de Bravo, por 70 mil 455.89 pesos.



En Miahuatlán la cifra es de 599 mil 99.70 pesos; en Misantla, de 3 millones 605 mil 513.97 pesos; en Mixtla de Altamirano, por 7 millones 699 mil 123.29 pesos; en Moloacán, por 426 mil 244 pesos; en Nanchital por 2 millones 10 mil 954.92 pesos, en Naranjal por 125 mil 143.34; en Naranjos-Amatlán por 2 millones 109 mil 600.15 pesos; en Nautla, por 132 mil 840 pesos; en Nogales, por 124 mil 969.64 pesos, en Omealca, por108 mil 814.04 pesos; en Otatitlán, por 212 mil 846.86 pesos; en Pajapan, por 451 mil 250.08 pesos; en Pánuco por un millón 138 mil 725.12 pesos; en Papantla, por 198 mil 298.59 pesos.



En el Ayuntamiento de Paso de Ovejas el presunto daño patrimonial es por 978 mil 412.83 pesos; en Paso del Macho, por un millón 115 mil 340.97 pesos; en Playa Vicente por 712 mil 249.01 pesos; en Pueblo Viejo, por 4 millones 408 mil 371.60 pesos; en Rafael Delgado, por 860 mil 369.20 pesos; en Rafael Lucio por 78 mil 893.55 pesos; en Río Blanco, por 276 mil 930.15 pesos; en San Juan Evangelista, por 473 mil 478.57 pesos.



Además, en San Rafael se detectó un presunto daño patrimonial por 4 millones 329 mil 205.47 pesos; en Santiago Tuxtla por 576 mil 168.55 pesos; en Sayula de Alemán, por 4 millones 299 mil 732 mil pesos; en Sochiapa, por 100 mil pesos; en Soledad de Doblado, por un millón 380 mil 870.70 pesos; en Soteapan, por tres millones 827 mil 544.81 pesos; en Tampico Alto, por 209 mil 163.27 pesos.



Por cuanto hace al Ayuntamiento de Tancoco, la cifra es de 422 mil 862.17 pesos; en Tantima, por 300 mil pesos; en Tatatila por un millón 57 mil 645.95 pesos; en Tecolutla, por 78 mil 944.36 pesos; en Tempoal, por 290 mil 911.52 pesos; en Tenampa por 300 mil pesos; en Tenochtitlán, por un millón 637 mil 313.39 pesos; en Teocelo, por 193 mil 844.35 pesos; en Tepatlaxco, por 130 mil 198.85 pesos.



Asimismo, el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial en Tepetzintla por 386 mil 441.39 pesos; en Tequila, por 333 mil 467.58 pesos; en Texcatepec, por 2 millones 339 mil 34.43 pesos; en Texistepec por 7 millones 678 mil 382.20 pesos; en Tezonapa, por 78 mil 540 pesos; en Tihuatlán, por 10 millones 518 mil 420.03 pesos; en Tlachichilco, por un millón 58 mil 425.83 pesos; en Tlacotalpan, por 705 mil pesos; en Tlalixcoyan, por un millón 402 mil 80 pesos; en Tlalnelhuayocan, por 2 millones 914 mil 841.88 pesos.



En el caso de Tlaltetela, el presunto daño patrimonial es por 3 millones 354 mil 237.27 pesos; en Tlapacoyan, por 154 mil 573.37 pesos; en Tlaquilpa, por un millón 688 mil 839.98 pesos; en Tres Valles, por 22 millones 474 mil 328.38 pesos; en Tuxpan, por 13 millones 56 mil 425.38 pesos; en Uxpanapa, por 7 millones 19 mil 908.64 pesos; en Vega de Alatorre por 849 mil 234.47 pesos; en Veracruz, por 10 millones 339 mil 977.07 pesos.



También está Xico con un presunto daño patrimonial por 137 mil 534.77 pesos; Yanga con un millón 700 mil 975.04 pesos; Zaragoza con 2 millones 207,93 pesos; Zentla con 356 mil 34 pesos; Zongolica con 4 millones 943 mil 37.17 pesos y Zontecomatlán con 4 millones de pesos.



En estos casos será la Dirección de Asuntos Jurídicos la que inicie investigación por faltas graves, por lo que deberá realizar las diligencias necesarias y promover las acciones que deriven de ellas en contra de los servidores o exservidores públicos cuya conducta implica irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos en el 2018 y que presumiblemente afectaron la hacienda pública.



De la misma forma los órganos internos de control para continuar con la investigación y promover acciones que procedan de las observaciones de carácter administrativo.



Se trata de los Ayuntamientos de Acatlán, Alpatláhuac, Amatitlá, Amatlán de los Reyes, Apazapan, Aquila, Atlahuilco Atoyac, Atzacan, Ayahualulco, Calcahualco, Carrillo Puerto, Catemaco, Cerro Azul, Chalma, Chicontepec, Chocamán, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, Colipa, Córdoba, Cosautlán, Cotaxtla, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, Emiliano Zapata, Huiloapan de Cuauhtémoco, Ilamatlán, Isla, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Jalacingo, José Azueta y Juan Rodríguez Clara.



Lo mismo que Juchique de Ferrer, Las Minas, Los Reyes, Magdalena, Mariano Escobedo, Minatitlán, Naolinco, Oluta, Orizaba, Oteapan, Ozuluama, Perote, Platón Sánchez, Poza Rica de Higaldo, Puente Nacional, Saltabarranca, San Andrés Tuxlla, Santiago Sochiapan, Soconusco, Soledad Atzompa, Tamalín, Tamiahua, Tantoyuca, Tatahuicapan, Tehuipango, Tepetlán, Texhuacán, Tierra Blanca, Tlacotalpan.



También Tlacolulan, Tlacotepec, Tlilapan, Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tuxtilla, Úrsulo Galván, Villa Aldama, Xalapa, Xoxocotla, Yecuatla, Zacualpan y Zozocolco.



“Se instruye al titular del Órgano Interno de Control o quien ejerza esas funciones para que continúe con la investigación respectiva y promueva las acciones que procedan de las observaciones de carácter administrativo y recomendaciones que hacen presumir la comisión de faltas administrativas no graves”, señala el documento que advierte que se tendrán 30 días hábiles para notificar sobre esto y posteriormente tendrán 10 para notificar al ORFIS sobre la resolución definitiva.