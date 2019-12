Este fin de semana, surada pasaría por Veracruz; fin de año sería de fresco a frío

Un escenario fresco a ligeramente frío despedirá al 2019 y recibirá al primer día de 2020, anticipó el subcoordinador de Pronóstico Meteorológico y Estacional de Protección Civil (PC), Federico Acevedo Rosas.



Lo anterior, al proporcionar la más reciente actualización de los modelos de pronóstico, advirtiendo por un ambiente cálido generado por el ingreso de una "surada" este fin de semana.



"Se está previendo que entre mañana sábado y el domingo tengamos un poco de surada, y esto implica que la temperatura sea más alta, que el ambiente se torne un poco más cálido", dijo.



Anticipó de rachas no mayores de 55 kilómetros por hora en el litoral norte y la región de Orizaba-Córdoba, y menores en la zona sur.



Sin embargo, a partir del lunes y por lo menos al miércoles 1, el litoral veracruzano experimentaría los efectos del frente frío número 26, actualmente, en tránsito por el noroeste del territorio nacionaly asociado a la tormenta invernal número 4.



Este ingresará al Golfo de México durante el sábado y durante la tarde-noche cruce la zona norte del estado de Veracruz y el domingo alcance la región de Los Tuxtlas y Coatzacoalcos, con una alta tendencia a estacionarse en el sur del Estado.



Sin embargo, el especialista de Protección Civil alertó que dicho sistema no generaría condiciones de elevadas lluvias, y en caso de registrarse rachas de "norte", no rebasarían los 70 kilómetros por hora.



"De todas formas esto va permitir un descenso en la temperatura, quizá no tanto, como con el último frente frío, pero con esta situacion de calor va haber un descenso relativo al martes y miércoles, desde el lunes", dijo.