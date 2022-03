Este Gobierno no ha dado ni un sólo permiso de exploración y extracción a mineras: AMLO

Los contratos autorizados a mineras, en Veracruz y otros Estados, desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa, "no se pueden cancelar", por lo que siguen vigentes.Así lo indicó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al exponer que podrán realizar la exploración y extracción de minerales como el oro, siempre y cuando cumplan con las normas ambientales."No se pueden cancelar (pero) aunque se hayan entregado convenios (a mineras) en gobiernos anteriores, se tiene que revisar, para que no se afecte el medio ambiente, en caso que ya se hayan entregado, se está cumpliendo con toda la normatividad, porque si no se cancela el permiso", expuso.Al mismo tiempo, negó que en los tres años de su Gobierno se hayan dado más permisos."No se ha dado autorización para explotación con fracking, no se ha dado ningún permiso para explotación de minas, hemos cumplido, si hay este caso (Actopan), es porque a lo mejor dieron el permiso los anteriores gobiernos que daban permiso a diestra y siniestra", acusó.Desde Minatitlán y acompañado del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, enumeró que en el sexenio de Calderón Hinojosa se entregaron 21 millones de hectáreas a mineras; lo que a su decir contrasta con el expresidente Lázaro Cárdenas que otorgó 18 millones a un millón de familias campesinas.Cabe recordar que en el municipio de Actopan, pobladores han denunciado a la empresa Candelaria Mining por realizar exploraciones para extraer oro.“Hemos cumplido y si hay este caso es porque lo dieron otros gobiernos (...) En todo el periodo neoliberal dieron 120 millones de hectáreas, cuando el país tiene 200 (...) entregaron el 60 por ciento del territorio nacional, ni Porfirio Díaz enajenó tanto suelo patrio”, acusó.Al recordar que tampoco permite el cultivo de maíz transgénico, ni la exploración mediante fracking pero que los permisos que ya se dieron, su Gobierno los respetará.