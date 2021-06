Este Gobierno respeta la voluntad ciudadana: Cuitláhuac García

El desarrollo de la jornada electoral de este domingo en el estado de Veracruz, se desarrolla sin reportes de incidentes y en un ambiente de tranquilidad, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al destacar que no hay focos rojos en materia de inseguridad.



Durante entrevista luego de emitir su voto en la casilla que se ubica en la telesecundaria “Nicolás Bravo” en la capital del estado,el mandatario confirmó que mantiene comunicación permanente con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE), quienes no le reportaron incidentes graves en las instalaciones e inicio del proceso electoral.



García Jimenez descartó que en territorio estatal se cuente con “focos rojos” en materia de seguridad que pongan en riesgo esta jornada comicial en la geografía veracruzana.



“Hasta el momento ningún incidente, es lo que el INE nos ha reportado”, dijo al agregar que se mantendrá presente y atento del desarrollo de la jornada.



El titular del ejecutivo no abundó sobre las investigaciones del asesinato del candidato a alcalde de Movimiento Ciudadano en Cazones, ya que adelantó que el lunes ofrecerá conferencia de prensa donde se abordará ese y otros temas.



Finalmente Cuitláhuac García reiteró que en Veracruz hay condiciones para salir a votar de manera libre y aseguró que esta será una jornada histórica donde el gobierno respeta la voluntad ciudadana.