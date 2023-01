Este jueves se entregarán 45 mil tarjetas del Bienestar: Manuel Huerta

El delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta, anunció que a partir de este jueves se entregarán cerca de 45 mil tarjetas de pago para los beneficiarios que se inscribieron en junio, julio, agosto y septiembre, por lo que después del 20 de este mes ya podrán cobrar su primer semestre.Asimismo, explicó que quienes se inscribieron en noviembre y diciembre recibirán su tarjeta en la segunda quincena de febrero.“Es un año de mucha esperanza hecha realidad para el pueblo, porque la verdad es que con estas inversiones sociales la gente se la va a pasar menos mal”.Huerta también aseguró que los bancos del Bienestar funcionan y apoyan a 3 millones de ciudadanos en el estado actualmente.“La estrategia aquí está y es exitosa el día de hoy. Los bancos del Bienestar están sirviéndole al pueblo como debería ser; están atendiendo en Veracruz a cerca de 3 millones de veracruzanos, con 252 sucursales bancarias que estamos procesando”.Recalcó que en Veracruz se está apoyando a un millón 35 mil personas de la tercera edad, “es una dispersión por 5 mil millones de pesos de pensiones de adulto mayor, más de 100 mil personas con discapacidad, más de 300 millones de pesos de estos dos programas”.Detalló que en el periodo de pago de pensiones los Bancos de Bienestar abrirán de 8:00 a 18:00 horas, así como los sábados para personas rezagadas, “estamos a 4 de enero y ya van a tener su dinero; la gente tiene el dinero en su tarjeta y puede hacer operaciones. Si alguien no quiere venir a hacer la fila que venga a otro banco a hacer uso del cajero pero le van a cobrar 30 o 40 pesos”.Recordó que los beneficiarios hoy cobran una cantidad de 4 mil 800 pesos, el cual podrá llegar a no menos de 6 mil pesos.“Los Servidores de la Nación estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, he hablado con ellos, vengo de tres bancos previos y la gente está contenta del mecanismo que hoy tenemos por letra”, concluyó.