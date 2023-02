Este jueves se inaugura exposición de Pop Art, en galería de Realia

Quién no conoce la obra de artistas como Andy Warhol, Bansky o Yayoi Kusama, personajes que se han convertido en iconos del Pop Art, conocido en español como Arte Pop. Quizá por eso se popularizó en redes el anuncio de que este jueves se inaugura en Realia, Galería de Arte, la Exposición Pop Art.Alejandro Mariano es el impulsor de esta muestra que incluye trabajos de los arriba mencionados y de David Hockney, Robert Indiana, Jeff Koons, Robert Rauschenberg, Keith Haring y de Roy Lichtenstein.“El público podrá conocer obra gráfica, serigrafías, litografías, grabados, afiches históricos de la década de los 60 y 70 sobre el Arte Pop, corriente artística que surge después del movimiento del expresionismo abstracto estadounidense. Que plantea que todo lo que consume la masa tiene una estética, la estética de lo nuevo, de los colores brillantes. La seducción del consumismo se convierte en una corriente artística para todo el mundo”.La exposición Pop Art, se inaugura este jueves a las 19:30 horas, en la Galería Alejandro Mariano, de Realia, ubicada en la avenida Xalapeños Ilustres 66, Centro Histórico. La entrada es libre y, si no puede asistir a la inauguración, tendrá oportunidad de hacerlo después, pues permanecerá abierta tres meses. También, con entrada libre para todo el público.El Arte Pop surge, a mediados del siglo pasado, en Inglaterra y en Estados Unidos, movimiento artístico que se inspira en la estética de la vida cotidiana y en los bienes de consumo de la época. De anuncios publicitarios, como la sopa Campbells, o de las revistas de cómics, incluso del mundo del cine.Este movimiento impacta incluso en la música electrónica, lo que obliga, a partir de este crecimiento y/o ampliación del Arte Pop, cambia la forma de ver y tratar el arte, de una manera más global y social.El Arte Pop rompe las barreras de lo que era considerado arte. Éste deja de ser para pocos, deja de ser clasista al ya no ser privativo de la élite debido a que utiliza imágenes que son populares, del uso común. Lo que lo transforma en arte global y social considerado “arte moderno”, al igual que el minimalismo, por ende, precursor del “arte postmoderno”.Pocas veces tenemos en Xalapa la oportunidad de asistir a una muestra colectiva que presenta trabajos de creadores de tal nivel, como obras del artista plástico más importante en el siglo pasado, Andy Warhol, ilustrador y cineasta estadounidense o del artista gráfico y escultor Roy Lichhtenstein, pintor que aplicó la técnica del cómic a las artes plásticas convencionales, además de la serigrafía y el collage.Se exhibirán piezas de la artista y escritora japonesa Yayoi Kusama, la creadora contemporánea más conocida que vive encerrada en un hospital de salud mental en Sewia, donde hace del arte, su terapia. Sus obras se hicieron mundialmente famosas a partir de que la Casa Louis Vuitton o Marc Jacobs, las imprimen en sus artículos, empresas que fueron de las primeras en acaparar sus trabajos.También se podrá conocer la obra de Bansky, otro fenómeno a nivel mundial. Quien hace arte crítico de lo social y lo político. Con gran impacto de venta en el mercado mundial.