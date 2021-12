Este jueves quedaría efectuado el pago de las prestaciones al personal adherido al Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM), afirmó el alcalde Víctor Carranza, por lo que invitó a los trabajadores a seguir laborando.Dijo que el retraso se debe a que "los presupuestos" no han llegado en tiempo y forma."No es que uno no quiera. Yo siempre he dado la cara y hemos cumplido cabalmente todas las prestaciones estos cuatro años. Desafortunadamente los presupuestos de noviembre y diciembre no han llegado. El tiempo límite era ayer u hoy. El pago se hará hoy", dijo.