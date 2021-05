Este jueves y viernes vacunación anticovid en Orizaba, Río Blanco y Mariano Escobedo

Estos 27 y 28 de mayo se llevará a cabo la jornada de vacunación anticovid para la población de 50 a 59 años de los municipios de Orizaba, Río Blanco y Mariano Escobedo, los cuales serán atendidos de 8 a 18 horas en el ForOrizaba, indicó Josué Rafael Gutiérrez Cruz, director regional de Programas Federales de la Secretaría de Bienestar en la región de Orizaba.



Entrevistado en el recinto, al que acudió junto con personal de Bienestar a fin de acordar la logística que se tendrá en estos días, mencionó que se tiene previsto que a esta macrosede acuda un promedio de 20 mil personas los dos días para recibirla primera dosis del biológico Astra Zeneca.



“Estaríamos atendiendo a los adultos de 50 a 59 años, a las mujeres embarazadas de más de nueve semanas y también a todos los rezagos de adultos mayores que no pudieron recibir su primera dosis”, indicó.



Mencionó que no habrá convocatoria por letra del apellido, por lo que en el horario mencionado pueden acudir todas las personas en general.



Recordó que las personas deben llevar su identificación oficial, su CURP y copia del formato de registro, además de que deben ir desayunadas, sin interrumpir su medicación y de preferencia solos, aunque si lo requieren pueden acudir con un acompañante.



Puntualizó que no es necesario que hagan fila por horas ni se queden desde un día antes y el acceso será por la puerta número 7, que está frente al cerro de Escamela, pasando la entrada al parque de los dinosaurios.



Recordó que el registro se debe hacer en la página mivacuna.salud.gob.mx.