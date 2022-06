Este martes, explosión en vivienda de Boca del Río dañó 80 casas

La explosión en una vivienda del fraccionamiento Hípico de Boca del Río dejó daños a 80 casas, afirmó el alcalde Juan Manuel Unanue Abascal.Hasta el momento, la información que se maneja es que la explosión se debió a una acumulación de gas dentro de la vivienda pero debe esperarse al peritaje que realice la Fiscalía General del Estado (FGE)."Lamentamos que haya sucedido esto porque alrededor de 80 casas se vieron afectadas. Lo que estamos esperando, precisamente, es el resultado de la investigación y el peritaje, no me quiero anticipar. Lo que se maneja es (que fue por) acumulación de gas dentro de la vivienda pero esperemos al resultado del mismo y con mucho gusto en el transcurso del día les daré más información", dijo.Precisó que no hubo personas lesionadas, sólo se atendieron a personas con crisis nerviosa.En entrevista, el edil boqueño remarcó que los daños a las viviendas fueron menores."Son afectaciones en lo general mínimo, cristales rotos. Afortunadamente, no hubo lesionados. Vi en algunos medios que decía que se atendió a algunas personas por parte de paramédicos pero esto fue por crisis nerviosa".Asimismo, indicó que se analizará de qué forma puede apoyarse a los vecinos afectados, en tanto el Ayuntamiento retiró escombros en la vía pública.