Este martes llegan las primeras vacunas para personal médico de Veracruz

Este martes llegará a Veracruz la primera remesa de vacunas contra el COVID-19, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



Reiteró que los primeros en recibir la dosis serán los médicos, enfermeras, así como personal que están en la “primera línea” de atención a los casos.



En ese tenor, el Jefe del Ejecutivo insistió que una vez que se vacune a este grupo considerado como prioritario, se continuará con el demás personal de salud y posteriormente los adultos mayores.



El mandatario veracruzano insistió en que se dará continuidad a la estrategia que planteó la propia autoridad de salud federal, para vacunar a la población de acuerdo al riesgo que enfrenta cada sector de la población.



“Las vacunas ya a partir de mañana llegan a Veracruz, llegan todas las vacunas que corresponden a personal que en hospitales atiende COVID, lo que se le llama personal de primera línea, para todos llega en esta primera recepción, todo enero y principios de febrero personal de salud”, dijo.



Cuestionado sobre el planteamiento de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), respecto a la aplicación de la vacuna a los reporteros al considerar que su actividad es de riesgo, el mandatario aclaró que la vacunación se ceñirá a la estrategia nacional.



Se apoya a la CDMX; no se han recibido pacientes



Asimismo, reconoció que el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), ha solicitado el apoyo médico y logístico de Veracruz para atender la problemática que se vive en ese lugar por el COVID-19, por lo que se han enviado médicos, incluso respiradores.



Sin embargo, aclaró que no han recibido petición alguna para trasladar pacientes de COVID a hospitales de la entidad ante la falta de espacios, donde reconoció que la distancia imposibilitaría esta situación.



Es por lo anterior, que afirmó en este momento en los hospitales veracruzanos no se cuenta con pacientes que sean trasladados de la capital del país.



“Sí, nos han pedido ayuda, nos pidieron médicos, enviamos tres médicos, dos del IMSS uno de SESVER, nos pidieron apoyo en logística, algunos ventiladores, recordemos que el INSABI nos rige tanto a la ciudad de México, como a nosotros, nos pidió ventiladores que teníamos a resguardo, pero hasta ahorita pacientes de allá hasta acá no hay pacientes por la distancia”, concluyó.