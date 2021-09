Este miércoles, Congreso tomaría protesta a Alcaldesa de Mixtla de Altamirano

Este miércoles, Margarita Montalvo Acahua y Valentina Temoxtle Flores podrían nuevamente tomar protesta como Alcaldesa y Regidora de Mixtla de Altamirano, luego de que a 10 meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declarara la invalidez de la suspensión de poderes en ese municipio serrano, el Congreso local haya decidido acatarla.El viernes pasado, Montalvo Acahua recibió una llamada del Congreso informándole que se le citaba a ella y a la Regidora para el lunes 27 de septiembre en el recinto legislativo, con la advertencia de que si no acudían se les apercibiría.De acuerdo con lo que les fue informado, a pesar de que la declaración en la que se aceptaba la determinación de la SCJN fue emitida desde el 22 del presente mes, no se les había podido convocar porque no contaban con sus direcciones.El lunes, las dos ediles fueron recibidas por el secretario particular de la presidenta del Congreso y la directora jurídica, quienes les dijeron que les tomarían protesta en la próxima sesión del Congreso, la cual podría ser el miércoles 29 de septiembre y de ser así les avisarían este martes 28.El secretario de la presidenta y la directora jurídica no supieron responder sus dudas, por ejemplo en torno a la situación del síndico Ricardo Pérez Marcos, quien se encuentra recluido por haber sido señalado de ser el autor intelectual del asesinato de la Alcaldesa Maricela Vallejo Orea.El Congreso local disolvió los poderes en Mixtla de Altamirano el pasado 11 de julio de 2019, decisión que declaró invalida la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 25 de noviembre de 2020.El pasado 22 de septiembre de este año el Congreso admitió la resolución de la SNCJ, contactó a la presidenta dos días después y finalmente las notificó el 27 del presente.