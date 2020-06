Este miércoles, Consejeros del OPLE decidirán si reanudan actividades

Mañana miércoles, los consejeros del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) sostendrán una reunión de trabajo para decidir si reanudan actividades o continúan la suspensión de labores a causa de la emergencia sanitaria.



Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del OPLE, adelantó que en caso de tomar el acuerdo de reanudar actividades, se tendrá que hacer de forma escalonada, con las medidas preventivas pertinentes y se fijará la fecha de regreso.



“Todavía no lo determinamos pero cuando lo hagamos, así va a ser, con mucho orden, apegándonos a las normas de salud y no todos de un jalón, poco a poco iremos retornando”.



Aunado a ello, se habrán de tomar todas las medidas preventivas y sanitarias para salvaguardar la salud de los trabajadores y del público usuario.



Aclaró que hasta este momento los consejeros electorales no han determinado regresar a las actividades normales, por lo que plazos y términos siguen suspendidos y se continuará recurriendo a la tecnología digital.



Desde el 8 de abril, el OPLE acordó como medida extraordinaria la suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, a las comisiones y demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas, con motivo de la pandemia COVID-19 y se extienden las medidas preventivas respecto de la misma hasta en tanto las autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector público.



Aunado a ello, los cuerpos colegiados del OPLE podrán sesionar vía remota o a distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas, sólo cuando determinen que se trata de asuntos necesarios, extraordinarios o de urgente resolución.