Este miércoles, presentarán plan para promocionar el Aquarium de Veracruz

Este miércoles se cumple el plazo para que se presente el Plan de Promoción Turística del Aquarium del Puerto de Veracruz, el cual contempla un proyecto de impulso y difusión por medios digitales pero también a través de publicidad tradicional, informó el secretario de Turismo, Iván Francisco Martínez Olvera.Precisó que se presentará al Aquarium como un producto turístico con promociones y plan de descuentos en donde participan todos los sectores, desde el Gobierno hasta el empresarial, instancias que trabajan de manera coordinada.“A grandes rasgos incluye un plan de descuento, un plan de promoción tradicional, un plan de promoción digital que abarca y proyecta de manera clara el crecimiento del Aquarium del Puerto de Veracruz”, dijo.Martínez Olvera indicó que el Aquarium de Veracruz no sufrió afectaciones por los días que estuvo cerrado por la clausura de la Procuraduría de Medio Ambiente, incluso ya se recuperó en cuanto a la captación de visitantes.“Regresó la actividad al 100 por ciento, no hubo pérdidas en el tema de aforos, de captación de turistas, el personal está de manera muy profesional colaborando al 100 por ciento, el trato ha sido muy amable y cordial, el Aquarium no es de una o dos personas, es de todos y todos tenemos que colaborar”.Será el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien haga en Xalapa la presentación del plan en conjunto con la Secretaría de Turismo.