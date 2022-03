Este miércoles será cómputo de resultados de elecciones extraordinarias

Los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Tlacotepec de Mejía y Amatitlán sesionan este miércoles para el cómputo de los resultados de las elecciones extraordinarias del pasado domingo, para la declaración de validez de los resultados y la entrega de las constancias de mayoría a las fórmulas ganadoras.Las instalaciones de los Consejos Municipales estarán resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para evitar que se generen incidentes y en caso de ser necesario, los cómputos pueden trasladarse a una sede externa o en su caso, a las instalaciones del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de esta ciudad de Xalapa.De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el Partido de la Revolución Democrática aventaja en Chiconamel; el Partido ¡Podemos! en Tlacotepec de Mejía; y el Partido del Trabajo (PT), en Amatitlán y Jesús Carranza.El Código Electoral de Veracruz señala que durante las sesiones de cómputo se pueden abrir paquetes electorales parciales o totales.Los paquetes se pueden abrir cuando los resultados de las actas no coincidan o no exista acta de escrutinio y cómputo en el expediente respectivo ni en el que se encuentre en poder del presidente del Consejo respectivo, se abrirá el paquete de casilla y se practicará el escrutinio y cómputo correspondiente, levantándose el acta individual de la casilla. Los resultados obtenidos formarán parte del cómputo.Cuando existan errores evidentes en las actas, el Consejo respectivo podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo que corresponda; en el caso de los paquetes separados por tener muestras de alteración, se compulsarán las actas de escrutinio y cómputo contenidas en el paquete, con las que obren en poder del consejo respectivo y, de no existir discrepancia en los resultados, se computará la votación. En caso contrario, se practicará el escrutinio y cómputo en términos de la fracción anterior.Una vez que concluyan las sesiones de cómputo, los partidos políticos que pudieran estar inconformes con los resultados tienen un plazo de cuatro días para presentar los recursos de inconformidad.Una vez que existan resultados firmes de las elecciones extraordinarias, los cuatro Concejos Municipales concluirán funciones el 30 de junio, toda vez que los ayuntamientos electos iniciarán funciones el 1° de julio de 2022 y concluirán el 31 de diciembre de 2025.