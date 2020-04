Este miércoles, sofocarían incendios en cerros de Tlilapan y Rafael Delgado

Gracias a las condiciones climáticas que prevalecen y a los esfuerzos que continúan realizando brigadistas, los incendios en Maltrata y los cerros de Tlilapan y Rafael Delgado podrían quedar sofocados este mismo miércoles.



David Pérez Rosales, jefe de la brigada UMAFOR Pico de Orizaba de la CONAFOR, indicó que en la mañana de este 15 de abril, se reiniciaron actividades en el paraje Rancho San Francisco, en donde se tenía un 95 por ciento de control y 55 por ciento de liquidación.



Mencionó que mediante combate directo, apertura de brechas cortafuego y patrullaje en las líneas de control, se continuaba avanzando para el control de este incendio que ya ha afectado alrededor de 300 hectáreas de bosque encino y arbustos.



Comentó que las labores se continúan con 12 brigadistas de la CONAFOR, 21 de la SEDEMA, 12 de Protección Civil Municipal, 15 elementos de la SEDENA y 10 brigadistas de Zacatonal, así como cinco voluntarios, quienes hacen uso de machetes, azadones, rastrillos y sopladoras.



Comentó que al momento, las labores se enfocan en los puntos más activos y aunque persiste el viento, hay humedad en el ambiente, lo que les está permitiendo un buen avance, por lo que se esperaba liquidar el incendio este mismo día.



Reporte similar se tiene de los cerros de Tlilapan y Rafael Delgado, que reportan un buen avance en el control del fuego, por lo que también se estima que los esfuerzos podrían dar buenos frutos este día.



Cabe mencionar que entre los voluntarios que fueron convocados a través de redes sociales se reportó que no se les localizaba a dos, por lo que se les comenzó a buscar; sin embargo, después se conoció que estaban a salvo, sólo que se habían quedado en la parte de Tonalixco y por la hora ya no había transporte y no encontraban cómo regresar.