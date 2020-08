Este sábado continúa temporada virtual de “La Casa de Papel... de Baño”

Con motivo de la pandemia, lo de hoy es asistir virtualmente al teatro con Las Reinas Chulas, que apoyadas con Cabarezoom… sigue haciendo de la vida un cabaret!, en este proyecto apoyado por la convocatoria Espacios Escénicos Independientes en Resiliencia de la Secretaría de Cultura.Para el próximo sábado 22 de agosto, a partir de las 21:00 horas, Las Reinas Chulas invitan a disfrutar de esta liada aventura “La Casa de Papel... de Baño” en la que los asistentes se encontrarán cara a cara con el coraje, el amor, la sangre, la confusión, y sobre todo la risa… porque en esta Nueva Normalidad… también la risa es lo de hoy.Este fin de semana no podemos perder a la plana mayor: Tepito (Nora Huerta), Jalostotitlán (Marisol Gasé), Pénjamo (Cecilia Sotres) y su cómplice yucateca Chiquidzonot (Conchi León); con la profesora (Ana Francis) a la cabeza, y disfrutar de la divertida participación de la gran actriz: Gaby de la Garza, que llega al Cabarezoom en el papel de la periodista que hace leña de la banda de la máscara de Frida, abonando con su peculiar estilo a la infodemia que impera en esta pendemia… perdón, pandemia.Gaby de la Garza, quien se une dentro y fuera de ficción a la plana maestra para gritarle al mundo que la Nueva Normalidad… será feminista, o no será. En pleno repunte de la pandemia en el mundo mundial, en un ilusorio e incrédulo México, una misteriosa Profesora recluta a cuatro ladronas para realizar el mayor “golpe” del siglo… el atraco a la fábrica de papel más famosa del país: “La Casa de Papel… de baño”.Atendiendo los colores rojo y naranja que imperan en el semáforo epidemiológico de nuestro México lindo y querido, Las Reinas Chulas siguen quedándose en casa, aprovechando el tiempo para planear la fuga más tecnologizada de la historia, en este thriller cabaret hiperrealista… que hace de nuestras monarcas cabareteras las más majas de las majas, al buscar crear el nuevo orden mundial, con la bandera del feminismo por delante en la Nueva Normalidad.Mientras el hombre se va a la luna para conquistar el espacio exterior, estas chulas buscarán conquistar su espacio interior, desafiando con cambiar al mundo entero utilizando como única arma el poder de la risa.Descubre cómo, una misteriosa profesora y su desorganizada banda se lanzan con toda la artillería de la tortillería de la esquina para llevar a cabo el mayor atracamiento de la historia moderna a: “La Casa de Papel… de baño”.Conoce la manera en que nuestras monarcas cabareteras juegan con la tecnología, al dividir y enviar aleatoriamente a su público a cuatro salas virtuales distintas, realizando en cada una de éstas una función privada en la que [email protected] podrán informarse (con el monólogo de la secuestradora al frente) de la realidad que enfrentan las mujeres en este país.Los boletos se podrán comprar en https://boletopolis.com/es/evento/14302 y sé parte del plan con el que no habrá un baño que no tenga el papel de los rollos rijosos e incendiarios de Las Reinas Chulas para cambiar el rostro, no sólo del feminismo en México, sino en el mundo entero; en estas últimas funciones de “La Casa de Papel… de baño”, involucrándote como nunca antes te lo habían hecho.Función: sábado 22 de agosto, a las 21:00 horas, costo: 400 pesos. Adquiera sus localidades por boletópolis: https://boletopolis.com/es/evento/14302