Este sábado, fue la quinta y última caravana AntiAMLO en zona conurbada

Integrantes del Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) realizaron la quinta manifestación para exigir la renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que denominaron “caravana madre” porque será la última y se realizarán otros medios para protestar.



A bordo de sus automóviles con banderas y pancartas en contra del gobierno federal, salieron de la Riviera Veracruzana en Antón Lizardo, Alvarado para rodar por el bulevar Miguel Alemán, Manuel Ávila Camacho cruzando también Boca del Río y Veracruz.



“Soy integrante FRENA, soy ciudadana mexicana, tengo derecho a manifestarme por la forma de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta es la quinta caravana, la Caravaca madre posiblemente la última donde vamos a tomar otras acciones que nos van a orientar de FRENA nacional”, dijo una de las manifestantes.



Tocando sus cláxones y con leyendas en sus vehículos como “López vete ya” y “este gobierno se acabó”, cruzaron los tres municipios asegurando que no son “fifís” como los llama el mandatario federal.



“Fifí es un término que él nos impuso porque le gusta etiquetar las personas, no me considero fifí, soy ciudadana”, señalaron.



Finalmente aseguraron que al ser parte del FRENA, no pertenecen a ningún partido político, pero desean que AMLO renuncie ante los malos resultados.



“Obrador no está dando resultados, nos ridiculiza en el extranjero. Queremos que se vaya, que renuncie. No somos un partido político, no somos del PRI-AN, México no es lo que esperábamos, no tenemos salud, no tenemos seguridad, los niños se mueren de cáncer porque no hay quimioterapias”.



Como en las caravanas anteriores, los manifestantes, iban a bordo de sus vehículos en su mayoría de lujo y la misma movilización se realizó en otras partes del país además de Veracruz.