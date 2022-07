Este sábado, tercera edición del “Mercado Natura”, en Xalapa

“Mercado Natura” surgió en junio con la celebración del Día del Medio Ambiente y actualmente lleva tres ediciones, así lo afirmó Magdaleno Mendoza Hernández, director de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA).El evento está programado para que se haga el primer y tercer sábado de cada mes, a fin de que coincidan con las quincenas para favorecer la derrama económica, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.Se pretende que 40 expositores ofrezcan sus productos, que van desde alimentos hasta artesanías“Lo que intentamos hacer y estamos logrando es que estos productores que tienen actividades agroecologicas tengan un lugar digno donde ofrecer sus productos”, afirmó Mendoza Hernández.Pues resaltó que estos productos artesanales, son productos que contribuyen a la conservación de los recursos naturales, de las plantas y la fauna de la región.Asimismo, compartió que con el mercado agroecológico se están acercando muchas familias con sus hijos, amigos y están incrementando visitas al parque por los productos que tienen un valor agregado que es de cuidar al medio ambiente y ser orgánicos.También aseguró que los visitantes además pueden practicar actividades deportivas, ya que el parque tiene más de 10 kilómetros de vialidades y una excelente infraestructura con un mantenimiento actual óptimo.“Es un comercio justo, pretende que los productores no tengan intermediarios entre los productos y los consumidores, por lo que los precios son accesibles para la gente”.Mendoza instó a los interesados en participar y tener un lugar en este “Mercado Natura” a acudir a las oficinas de SEDEMA, en el centro de Xalapa, se les será brindado el espacio e infraestructura para exponer sus productos, lo que es sin costo alguno.Asimismo, recalcó que quienes participan en esta actividad económica deben seguir un reglamento, entre cuyas disposiciones destaca que quienes vendan no den bolsas ni plásticos desechables de único uso y que los visitantes se lleven residuos para no afectar la imagen ni el espacio natural del parque.