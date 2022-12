Este viernes arranca el programa “De la L a la Q”, en RTV

Angie Sananda nunca imaginó, ni en sueños de colegiala, estar maquillada y entaconada, frente a una cámara de televisión como conductora de un programa que sensibiliza al público, para propiciar un cambio social frente a la diversidad sexual.“Soy de Coatepec, explica, desde peque tuve muchas humillaciones, vejaciones por ser diferente. En la calle me golpearon hasta dejarme inconsciente, sólo por vestirme como me gusta, por usar ropa que me identifica”.Ahora, como mujer adulta. Segura de su identidad sexual, sabe que hay que continuar remando contra la heteronormatividad. Su grano de arena es trabajar en el programa “De la L, a la Q”, que inicia este viernes por la señal de Radio Televisión de Veracruz (RTV), bajo la mirada atenta de la productora Vicky Guerrero Cazarín quien reunió como conductores, además de Angie Sananda, a Martín Blanco y a Fabián Ortiz.“En cada emisión abordamos cada una de las letras LGBTT.... e iniciamos con la L, nuestro objetivo es dar voz a todos aquellos que no la han tenido. Los invitamos para que nos acompañen, para compartir sus historias.Por su parte, Vicky Guerrero afirmó que iniciar este proyecto no fue fácil, “todo fue complejo desde entender otras perspectivas, maneras diferentes de ver lo mismo. Tuve que aceptar que no, que no sabía nada, que carecía de información sobre la sexualidad humana. Por eso acudimos con académicos, con estudiosos del tema. Ellos nos capacitaron. Cada vez que los entrevistamos, nosotros crecimos, con su información, con sus datos.“Es importante destacar lo valioso que resultó trabajar con la Universidad Veracruzana, coproducción con TeleUV que fortaleció mucho a la producción que realizamos. Segunda vez que trabajo con ellos, lo que facilitó que la narrativa fluyera”.“De la L, a la Q” inicia transmisiones por la señal de RTV, este viernes a partir de las 19:00 horas. Entrevistas a expertos, investigadores sociales que compartirán en cada programa, el resultado de sus estudios sobre la diversidad sexual humana.