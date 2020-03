Este viernes cierra registro de aspirantes a Comisionado del IVAI

La Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto del Congreso del Estado, cierra este viernes a las 6 de la tarde, el registro de aspirantes a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).



Al cerrar el plazo de registro, la referida comisión legislativa efectuará la revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos señalados en la Constitución Política Local, y la próxima semana entrevistará a cada uno de los aspirantes, y habrá de rendir un informe a la Junta de Coordinación Política a más tardar el próximo lunes 23 de marzo.



La Junta de Coordinación Política, con apoyo en el informe de la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto y en las propuestas efectuadas por los grupos legislativos, formulará un proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá el nombramiento de la persona que como Comisionada o Comisionado integrará el Pleno del IVAI.



Aprobado el nombramiento con el voto de al menos las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno del Congreso, en una sesión extraordinaria, se comunicará al Ejecutivo del Estado.



Si el Gobernador del Estado no objeta el nombramiento, se procederá a emitir el Decreto correspondiente y a tomar la protesta de ley en sesión del Congreso a la persona nombrada, que habrá de sustituir a la Comisionada Yolli García Álvarez, quien concluye el cargo el próximo 25 de este mes.



La convocatoria fue publicada el viernes de la semana pasada en la Gaceta Oficial del Estado y las propuestas se empezaron a recibir en un periodo de 5 días hábiles, contado a partir del día siguiente de su publicación.



Para ocupar el cargo de Comisionado del IVAI se requiere ser ciudadano veracruzano con residencia efectiva en el Estado, cuando menos dos años anteriores al día de su designación, o mexicano por nacimiento, con vecindad mínima de cinco años en el Estado.



Contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, preferentemente, con estudios de posgrado; tener, cuando menos, 35 años cumplidos al día de su designación y gozar de buena reputación, prestigio profesional, y contar, preferentemente, con experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.



Así como no haber sido condenado por delito doloso; no haber sido ministro de culto religioso, ni dirigente de partido o asociación política, cuando menos cinco años antes de su designación; y no haber sido candidato a cargo de elección popular, cuando menos tres años antes de su designación.