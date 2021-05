Este viernes, concierto de la OSX con obras de Schubert y Brahms

Para este viernes, la Orquesta Sinfónica de Xalapa ofrece, en la Sala Tlaqná a partir de las 20:30 horas, su tradicional concierto con un programa que incluye “La Trucha”, de Franz Schubert; y el “Quinteto para Cuerdas Número 2”, de Johannes Brahms.



Entrevistamos a la violinista Melanie Rivera, participante en numerosos festivales internacionales y cursos de perfeccionamiento, como: Academia Musical en Morges, Suiza 2010 y 2011; el Festival de Música de Cámara de Aguascalientes 2012, donde ganó el renombrado premio “Manuel M. Ponce” con el Cuarteto Tamayo. Además, la violinista es apasionada de la música de cámara.



“La música de cámara es lo que más me gusta. Es algo muy puro, disfrutable, en que cada miembro del ensamble toca una parte individual. La música sinfónica me gusta mucho pero la de cámara tiene algo especial para mí”.



“Para este concierto son dos grupos de cámara, ‘La Trucha’, de Schubert, música fresca, alegre, digerible, fácil de escuchar, son temas muy bonitos”, nos dice.



“¿Por qué ‘La Trucha’? Schubert la compuso en 1819, cuando tenía 22 años, el compositor era muy joven, la nombró así por su cuarto movimiento, por ser un conjunto de variaciones sobre un mismo tema, una canción”.



“‘La Trucha’ fue escrita para una persona importante: Sylvester Paumgartner, su mecenas musical y violonchelista aficionado. Fue Sylvester quien sugirió al compositor incluir las variaciones antes mencionadas. Son pocos grupos con esta disposición, que usa el contrabajo, violín chelo y piano”.



“Todos los conciertos que damos se preparan con muchas ganas, con profesionalismo. En la Orquesta Sinfónica de Xalapa se aborda cada semana un programa diferente. Vale la pena mencionar que es especial para concierto pero también es importante recalcar que ‘La Trucha’ no es interpretada frecuentemente. Es difícil encontrar a 5 personas y a un contrabajo…”



¿Cómo siente los ensayos?



“Estoy feliz, todo está fluyendo. Estoy rodeada de muchos músicos talentosos de la orquesta. Este concierto va a salir muy, muy bien. Y no sólo éste, todos los conciertos que ofrecemos en la Sala Tlaqná”.



“Invitamos al público para que asista, que no tenga miedo. Pueden venir con toda la seguridad de que en la Sala Tlaqná mantenemos todo el protocolo sanitario. Necesitamos más público que no tema disfrutar un rato de buena música, del dejarse llevar por la riqueza musical que te hace sentir la música clásica. Que no se queden con las ganas”.



La maestra Melanie Rivera ha participado como solista y violín de varias orquestas mexicanas, como la Orquesta Sinfónica de la UJED, Orquesta Sinfónica Juvenil de México, Camerata de Coahuila, Orquesta de Cámara de la UDLA, Orquesta Filarmónica Ricardo Castro, de Durango; Orquesta Filarmónica de Zacatecas, Orquesta Filarmónica de Xalapa, con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz y Orquesta Sinfónica de Xalapa, de la cual es miembro desde 2010.



También ha tenido numerosas presentaciones en el extranjero, como en Brasil, en los años 2013 y 2014; Euro Arts 2014, en Halle, Alemania; o en Suiza.



¿Qué diferencias ha encontrado entre nuestros públicos y con los europeos al asistir a estos conciertos?



“No hablan, están acostumbrados a escuchar esta música; es más común. Cuando estudié en Polonia me impresionó mucho ver en parques de un palacio conciertos al aire libre con música de Chopin, con un piano en medio del lugar, al aire libre”.



“Hay una diferencia notable entre el público de Xalapa con otros lugares de México. Aquí hay más apertura del público, conocen. Quizá por ser desde hace mucho tiempo una ciudad muy cultural; eso se percibe en el tipo de público que asiste a los conciertos”.



¿Cómo resintió la pandemia?



“Afortunadamente estoy bien, estoy sana, no me contagié. Tuve un tiempo sin tocar, no tan largo, como ocurrió en otras orquestas. Por fortuna no soy población de riesgo. Prácticamente fue a finales de marzo que por la pandemia suspendimos actividades alrededor de 4 meses. En la OSX seguimos trabajando desde septiembre. En términos generales nos fue bien. Nos hubiéramos vueltos locos de haber sido más largo”.



“Continuamos con ensayos en casa. Pero el haber estado un tiempo sin público resultó una sensación frustrante. Al terminar las grabaciones y no escuchar aplausos se siente como si lo hubieras hecho mal”.



“Ahora que habrá público estoy emocionada de poder hacerlo. La noche del viernes nos presentamos en la sala grande, Sala Tlaqná, el público lo va a disfrutar igual que nosotros”.



¿Próximos proyectos?



“Normalmente tengo un grupo de cámara con sede en Puebla. Próximamente tendremos conciertos, estamos por definir fechas, será en el verano”.



Para finalizar, Melanie Rivera reiteró la invitación para asistir al concierto presencial de este viernes en la Sala Tlaqná, a las 20:30 horas su hora habitual, horario que sólo conoce su público asiduo. El resto cree, cuando les preguntamos, que es a las 20:00 o a las 21:00 horas.