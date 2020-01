Este viernes darán a conocer al ganador del Premio Alfaguara de Novela

Este viernes 24 de enero será público el fallo de la nueva edición del Premio Alfaguara de novela, valorado internacionalmente como uno de los más importantes galardones literarios otorgados a una obra inédita escrita en español, convocatoria que ha recibido 602 manuscritos.



Los integrantes del jurado, presidido por el escritor Juan Villoro, lo integran: Laura Alcoba, Antonio Lucas, Edurne Portela, Jesús Rodríguez Trueba, y Pilar Reyes, serán los responsables de evaluar los 281trabajos remitidos desde España; 94 desde Argentina; 86 desde México; 57 desde Colombia; 32 desde Estados Unidos; 19 de Chile; 18 desde Uruguay; y 15 de Perú.



Su edición simultánea en España, Latinoamérica y Estados Unidos sirve de homenaje a una lengua común a más de 550 millones de lectores. “Alfaguara”, sello fundado en 1964 y que desde 2014 forma parte de “Penguin Random House Grupo Editorial”, ha contribuido desde su fundación a la difusión de la literatura en español escrita a ambos lados del Atlántico.



El Premio Alfaguara, cuya primera edición se celebró un año más tarde, responde a este objetivo editorial y cultural. Más de tres décadas después, en 1998, fue relanzado por el periodista y escritor Juan Cruz, director literario de “Alfaguara” entre 1992 y 1998. En esta última etapa, el Premio Alfaguara ha desempeñado, a través de sus 22 ediciones, un papel determinante en la difusión de la literatura en lengua española por todo el mundo: más de 2.600.000 de lectores han podido disfrutar de las obras ganadoras, que han sido siempre valoradas por su alta calidad literaria.



Desde la edición de 1998 han presidido el Premio Alfaguara de novela Carlos Fuentes, Eduardo Mendoza, Alfredo Bryce Echenique, Antonio Muñoz Molina, Jorge Semprún, Luis Mateo Díez, José Saramago, José Manuel Caballero Bonald, Ángeles Mastretta, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Luis Goytisolo, Manuel Vicent, Bernardo Atxaga, Rosa Montero, Manuel Rivas, Laura Restrepo, Javier Cercas, Carme Riera, Elena Poniatowska, Fernando Savater y Juan José Millás.



Los distintos premios Alfaguara han sido traducidos a numerosas lenguas y han obtenido las mejores críticas en el ámbito internacional, además de importantes galardones, lo que corrobora la calidad literaria de las obras ganadoras. Así, “Abril rojo”, de Santiago Roncagliolo (Premio Alfaguara 2006), recibió en 2011 el Independent Foreign Fiction Prize. “El viajero del siglo”, de Andrés Neuman (Premio Alfaguara 2009), resultó galardonada en España con el Premio de la Crítica de narrativa castellana, y su edición anglosajona, publicada en Reino Unido por Pushkin Press, fue escogida por Financial Times, The Guardian y The Independententre las mejores novelas de 2012. “El ruido de las cosas al caer”, de Juan Gabriel Vásquez (Premio Alfaguara 2011), obtuvo el Premio IMPAC Dublin 2014 y el Premio Gregor von Rezzori que se otorga a la mejor obra de narrativa extranjera traducida al italiano. Más allá del ámbito literario, la adaptación al cine de novela ganadora del Premio Alfaguara de 2016, “La noche de la Usina”, de Eduardo Sacheri, ha tenido una gran acogida entre la crítica y los espectadores y está nominada al Goya 2020 a la mejor película iberoamericana. También han sido adquiridos los derechos para convertir en película “Una novela criminal”, de Jorge Volpi, Premio Alfaguara de novela 2018.



El último Premio Alfaguara de novela, “Mañana tendremos otros nombres” (2019), de Patricio Pron, recibió el reconocimiento de la crítica española y latinoamericana, ha sido destacado en las listas de los libros del año elaboradas por los principales suplementos literarios y será traducido próximamente a varias lenguas por algunas de las editoriales más prestigiosas, como Knopf (inglés), Rowohlt (alemán) o Norstedts (sueco), entre otras.



Como ganadores de este premio, han estado personajes como Patricio Pron, en el año 2019, con la obra “Mañana tendremos otros nombres”; en el 2018, Jorge Volpi, con “Una novela criminal”; en el 2017, Ray Loriga, con “Rendición”; en el año 2016, Eduardo Sacheri, con “La noche de la Usina”; 2015, Carla Guelfenbein, con la obra “Contigo en la distancia”.



En el 2014, resultó ganador Jorge Franco, con “El mundo de afuera”; para el 2013, José Ovejero, “La invención del amor”; 2012, Leopoldo Brizuela, “Una misma noche”; 2011, Juan Gabriel Vásquez, “El ruido de las cosas al caer”; 2010, Hernán Rivera Letelier, “El arte de la resurrección”; 2009, Andrés Neuman, “El viajero del siglo”; 2008, Antonio Orlando Rodríguez; “Chiquita”, en el año 2007, Luis Leante, “Mira si yo te querré”.



En el año 2006, Santiago Roncagliolo, con “Abril rojo”; 2005, Graciela Montes y Ema Wolf, “El turno del escriba”; 2004, Laura Restrepo, “Delirio”; 2003, Xavier Velasco, “Diablo Guardián”; 2002, Tomás Eloy Martínez, “El vuelo de la reina”.



En el año 2001, la escritora Elena Poniatowska, con “La piel del cielo”; para el 2000, Clara Sánchez, con “Últimas noticias del paraíso”; 1999, Manuel Vicent, “Son de Mar”; 1998, Eliseo Alberto, “Caracol Beach”, y Sergio Ramírez, “Margarita, está linda la mar” (ex aequo).