Este viernes, en Xalapa, reinicia cómputo de Tantoyuca

A las 13:00 horas de este viernes, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) reanuda el cómputo de la elección de la presidencia municipal de Tantoyuca, mismo que fue atraído al no existir condiciones de seguridad en aquella demarcación.



El secretario ejecutivo del ente comicial, Hugo Enrique Castro Bernabe, detalló que el conteo de las actas y recuento de paquetes se hará en las bodegas ubicadas en la calle Clavijero del Centro de la ciudad.



Con relación a los cómputos de Zontecomatlán, El Higo y Tamalín, cuya paquetería fue traslada este jueves a la Capital, añadió que todavía no existe hora y día para llevarlos a cabo, aunque adelantó que se realizarán en la sede central del OPLE, es decir, en la calle Juárez.



Sobre el recuento de Castillo de Teayo, manifestó que no se ha definido ni lugar, ni día, ni hora para proceder a hacerlo.



Por otro lado, el presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, aclaró que todavía no está definido el traslado de los paquetes correspondientes a la elección de Diputación Local por el Distrito de Misantla.



Así lo señaló luego de que la representante de Fuerza por México (FxM), Grecia Tobón Acosta, dijera que se están empezando a congregar personas en la sede del órgano desconcentrado, al ver que supuestamente están abriendo la bodega electoral que los contiene.



"Todavía no está agendado el retiro de los paquetes, estamos viendo los asuntos previos a Misantla, para que escuchen (los manifestantes), no tiene caso que la gente se aglomere alrededor del Consejo Distrital, en este momento y en las próximas horas no está previsto recoger los paquetes", precisó Bonilla Bonilla.