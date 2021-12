Este viernes rendirán protesta 210 presidentes municipales en Veracruz

Este viernes rendirán protesta 210 presidentas y presidentes municipales para el periodo constitucional del 1° de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025.Serán 50 mujeres y 160 hombres de 13 partidos políticos quienes tendrán la responsabilidad de conducir los destinos de los Municipios de Veracruz. Del total de las alcaldesas, 21 son de MORENA, 10 del PVEM, 6 del PAN, 4 del PT, 4 del PRD y 1 de FXM.En el caso de los Municipios de Jesús Carranza y Chiconamel, cuyas elecciones fueron anuladas, entrarán en funciones los Concejos Municipales y concluirán el encargo el 30 de junio de 2022, una vez que se celebren elecciones extraordinarias y que los resultados sean definitivos.Además, el Congreso del Estado llamó a los alcaldes suplentes de Isla, Maltrata, Texistepec, Lerdo de Tejada y Cazones de Herrera, para que tomen protesta como alcaldes propietarios.En el caso de Isla, Maltrata, Cazones de Herrera y Texistepec, los munícipes electos fallecieron. En Cazones fue asesinado el alcalde electo y en su lugar se designó a su coordinador de campaña, quien había recibido la constancia de mayoría, sin embargo, está detenido por su probable participación en el crimen, por ello, se ha llamado al suplente.Y en Lerdo de Tejada, el alcalde electo está detenido como presunto responsable del delito de secuestro.Cabe mencionar que en el caso del Municipio de Alvarado, desde ayer trascendió la posibilidad de que la alcaldesa electa del PVEM, Lizzette Álvarez Vera, no rinda protesta, ya que podría haber una carpeta de investigación en su contra por delincuencia organizada.Por ello, el Congreso del Estado podría llamar en las próximas horas a la suplente Noemí González Lara, para que rinda protesta como alcaldesa propietaria.Así, en el escenario político de Veracruz con alcaldes electos fallecidos, detenidos y posiblemente prófugos de la justicia, dentro de dos días, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) gobernará en 57 municipios.El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendrá 31 alcaldes; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 26; Partido Acción Nacional (PAN), 19; Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (MC) 17 cada uno.El Partido del Trabajo (PT) tendrá 14 alcaldes; Redes Sociales Progresistas y Podemos, 6; Fuerza por México (FXM), 5; Partido Unidad Ciudadana (PUC) y Todos por Veracruz (TXVER) 4 cada uno; Partido Encuentro Solidario (PES), 3; y Partido Cardenista (PC), 1.Aunque la Coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz” integrada por MORENA. PVEM y PT, suman 102 Ayuntamientos, no tendrá mayoría absoluta para aprobar las reformas constitucionales, ya que para ello se requiere el voto de 107 Cabildos.La Coalición “Veracruz va” conformada por PAN, PRI y PRD, gobernará en 64 municipios.A pesar de que tres partidos políticos nacionales y cuatro locales perdieron sus registros al no lograr la votación mínima del 3%, gobernarán en 29 Municipios.Redes Sociales Progresistas (RSP) gobernará en los Municipios de Acajete, Acultzingo, Aquila, Papajan, Rafael Lucio y Tlacolulan.Fuerza por México (FXM) en Magdalena, Miahuatlán, Rafael Delgado, Tenampa y Zaragoza; y el Partido Encuentro Solidario (PES) en Hidalgotitlán, Tempoal y Villa Aldama.Podemos, tendrá alcaldes en Apazapan, Ayotac, Coacoatzintla, Tancoco, Tlacotepec de Mejía y Tlaquilpa.PUC, en Citlaltépetl, Ixmatlahuacan, Jamapa y Las Vigas de Ramírez; TXVER, en Texistepec, Ignacio de la Llave, San Andrés Tenejapan y Úrsulo Galván; y PC, en Oteapan.El partido MORENA gobernará en los Municipios con mayor población, entre los que destacan Pánuco, Tampico Alto, Tuxpan, Poza Rica, Álamo Temapache, Xalapa, Coatepec, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Cosamaloapan, Catemaco, Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce, Martínez de la Torre, Papantla, Río Blanco, Playa Vicente y Tierra Blanca.Acción Nacional conserva su bastión en Veracruz, Boca del Río, Castillo de Teayo, Chinampa de Gorostiza, Cotaxtla, Coxquihui, Cuichapa,El PRD, Acayucan, Banderilla, Santiago Tuxtla, Colipa, Alpatlahuac, Atzacan, Mariano Escobedo, Huayacocotla, Ixhuatlancillo, Nautla, Ixcatepec, Zacualpan, principalmente.El PRI gobernará Orizaba, Perote, Altotonga, Cosoleacaque, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Ixhuatlán de Madero, Moloacan, y Cuitláhuac, entre otros.El PVEM tendrá alcaldes en Alvarado, Jalacingo, Jilotepec, José Azueta, Naranjos Amatlán, Nogales, Zongolica y Ozuluama, básicamente.PT, en Misantla, Ixhuatlán del Café, Alto Lucero, Amatitlán, Astacinga, principalmenteMC, Juan Rodríguez Clara, Cazones de Herrera, La Antigua, Las Minas, Los Reyes, Tepetlán, Oluta y Yecuatla, entre otros.