Este viernes, se transmite último capítulo de "El Mandarín", historia con moraleja

Fue el 26 de febrero cuando la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana (ORTEUV) estrenó "El Mandarín", un relato del escritor portugués Eça de Queiroz, con guion de Luis Mario Moncada (miembro del SNCA-FONCA) y con la dirección de Geovani Cortés, serie que este viernes llega a su capítulo final.A lo largo de 7 capítulos, el público ha descubierto los deseos de este personaje y también los remordimientos que le aquejan. El actor Raúl Santamaría interpreta a Teodoro N., el personaje principal. Elenco en el que también participan los actores: Juana María Garza, Héctor Moraz, Freddy Palomec, Iris Ladrón de Guevara, Jorge Castillo, Pablos Becerra, José Palacios, Karem Manzur, Marco Rojas, Ana María Aguilar, Carlos Ortega, Yair Gamboa y Miriam Cházaro."El Mandarín" es transmitida a través del Canal ORTEUV, ( www.YouTube.com/CIATeatroUV ), entrevistamos vía telefónica a Geovani Cortés, director de esta puesta en escena, quien nos indicó que “La historia es clásica, con toques fantásticos, un modesto escribano, que lleva una vida bastante ordinaria y que se le presenta la tentación a través de Mefistófeles, el obtener la herencia de un gran mandarín, a cambio de su muerte, si él toca una campanilla, va a morir un mandarín y heredara mucho dinero. Este personaje, Teodoro N, es bastante modesto, disfruta de los placeres sencillos de la vida, con tentación y con el discurso de Mefistófeles. No tiene la entereza para rechazar la propuesta, considera que es un viejo que vive al otro lado del mundo, que no habrá consecuencia, en ese momento es una persona que vive sin excesos, sin riquezas pero al adquirirlas poco a poco lo acecha el remordimiento, se topa con problemas que no esperaba, se le aparece el fantasma de ‘El Mandarín’, no controla el dinero, se vuelve prepotente, cambia todo a su alrededor, la vida le cambia. Lo peor es que no puede cambiar esa situación”.“Pretende redimirse al viajar a China, trata de regresar los bienes a la familia de ‘El Mandarín’. Cree que así se libera del fantasma pero resulta que en China todo se complica, lo pone al borde de la muerte, la desesperación lo enfrenta al fantasma, regresa a México, es ese el momento preciso cuando empieza este último capítulo, que lo invitamos a verlo, para descubrir cuales con las consecuencias, el final al que se enfrenta el protagonista”.No olviden suscribirse a www.youtube.com/CIATeatroUV y seguir las actividades de la Compañía de Teatro en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) como @ciateatrouv.