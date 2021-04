Este viernes, segundo concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa

Este viernes será el segundo concierto del año que ofrezca la Orquesta Sinfónica de Xalapa en la Sala Tlaqná, con un programa de obras para cuerdas de Europa y México, bajo la batuta del director huésped, Rodrigo Sierra Moncayo.



No cabe duda que el entorno influye y en el caso de Rodrigo Sierra Moncayo, la música siempre ha estado presente en su vida. Con un padre cantante, dedicado a la música popular; de niño y adolescente vivió con su abuela materna, pianista dedicada a la música de conservatorio, Clara Elena Rodríguez, viuda de Moncayo. Factores determinantes para su actual vida profesional.



De ahí, la pregunta ineludible ¿para usted, qué es la música?



“Es un oficio que, aparte de ser muy hermoso, es la esposa con la que me casé, el gran amor de mi vida, mi inspiración, mi neurosis de toda la vida. Definitivamente es una manera de entender el mundo, de entender las demás artes, sensorial o racional, como la danza. Si no fuera músico, las percibiría de manera diferente. Es una manera por la cual me conecto con el mundo.”



Sierra Moncayo actualmente es el Director Artístico de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan y del Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO) en Jalisco, sin dejar de mencionar que es nieto de José Pablo Moncayo, autor del afamado “El Huapango”. Nieto que nació después de su fallecimiento, que construye, con trabajo diario, un nombre propio, ardua labor que lo ha posicionado como uno de los más meticulosos y disciplinados directores de Orquesta del país.



¿Maestro, a qué suena México en pandemia?



“Durante un año casi completo tuvimos que guardar silencio, tantos meses callados. Regresamos en octubre (frente al público, con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan), en grupos pequeños, primero como ensamble, después más grandes, con poco público, por el aforo reducido. Esta cuarentena ha sido como un monólogo eterno, en que los instrumentistas decían ‘sí estudio’, ‘sí al soy disciplinado’. Pero llega un momento en que ese monólogo se torna muy cansado, es como hablar frente al espejo, hablar con la pared. Nos torna ansiosos, merodea la neurosis en busca de la verdad, que es inaccesible pero no podemos dejar de buscar. Por eso nos volvemos neuróticos. Por neurosis gente que todo del tiempo se pregunta cosas, cosas que no siempre tienen respuesta. Muy bonito cuando se acabe todo esto, se acabarán las condiciones en que vivimos, en que convivimos, en que trabajamos”.



Medita un poco antes de señalar: “Después de este virus, vendrá otro. Debemos acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Este es un momento en que, a lo largo de la historia moderna no tenía precedente”.



Por haber formado parte, años atrás, del jurado del afamado certamen nacional Arturo Márquez para el estreno mundial de 5 obras, concurso en el que participaron muchos jóvenes compositores, preguntamos ¿qué opinión tiene sobre los jóvenes compositores?



“Es un tema interesante, tanto los ejecutantes como los creadores o compositores han sido un gremio pujante. En el nicho en que estoy, en Zapopan, tienen una nueva generación de compositores, entusiastas, que no ha parado de producir, de estar comprometido con lo que hacen los jóvenes compositores que no han dejado de trabajar, de componer para otro tipo de ensamble. Percibo que se estrenan obras en formato digital, veo que es mucha, por la cantidad de música estrenada en ese formato. Las nuevas generaciones no claudicaron en esa producción.”



¿Nos puede hablar sobre el programa que presentará este viernes?



“Es un programa para orquesta, de cuerdas muy bello, ecléctico, son dos obras del periodo romántico, empezamos con tiempos antiguos, del compositor noruego Edvard Grieg. ‘Suite de la época de Holberg’ (en noruego: Fra Holbergs tid). Después una pieza del británico Edward Elgar, más breve que la suite pero también hermosa”.



“El plato fuerte, la quinta Sinfonía de Carlos Chávez, obra interesante, cuya sonoridad nunca es sencilla, siempre es una composición que reta al oyente, al ejecutante. No es de audición fácil, esta sinfonía es difícil. Estoy maravillado con el trabajo de todos los integrantes de la Orquesta. Esta sinfonía demanda mucha concentración, mucha energía mental, a los tres minutos, después del tercer movimiento ¡se cayó el edificio!, demanda mucha energía.”



“Todo el programa fue elegido por la dirección artística de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Estoy muy contento de regresar a Xalapa para dirigir a este grupo artístico”.



Pianista, clavecinista y percusionista con la Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional de Música y la Orquesta Sinfónica Juvenil “Carlos Chávez”, Roberto Sierra Moncayo se presenta este viernes con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en un concierto presencial que se trasmitirá este viernes por la frecuencia de Radio UV.



Concierto que tendrá retransmisión el domingo 2 de mayo, a las 12:00 horas y el miércoles 5 de mayo, a las 20:30, en las plataformas de YouTube de la @OSXUV y @TeleUV.