Este viernes TSJ resolverá juicio político contra de Sofía Martínez Huerta

El viernes de esta semana el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia sostendrá una sesión extraordinaria para erigirse en Jurado de Sentencia y resolver el Juicio Político en contra de Sofía Martínez Huerta, ex presidenta del TSJ y del Consejo de la Judicatura.



La Secretaría General de Acuerdos del TSJ citó a Martínez Huerta y/o a su abogado defensor y a la Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado para las once de la mañana.



En caso de que los togados ratifiquen la acusación de la Comisión Permanente Instructora en el sentido de que Sofía Martínez Huerta afectó los intereses públicos fundamentales y, por consiguiente, a su correcto despacho, al destituir sin autorización del Consejo de la Judicatura a José Clemente Zorrilla Rosto, como Juez de Primera Instancia de Ozuluama, por mayoría calificada será destituida del cargo e inhabilitada por cinco años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión.



El martes de esta semana Emma Vanessa Sánchez Avilés, Actuaria de la Sala de Acuerdos llevó personalmente el citatorio al domicilio de la Magistrada, sin embargo, al no encontrar a Martínez Sánchez, lo dejó pegado en la puerta.



Acotó para los efectos legales a los que haya lugar, que la persona que la atendió refirió no estar autorizado y se negó a proporcionar su nombre.



Cabe mencionar que los Magistrados Adolfo Cortés Veneroso, Bertha Inés Chávez Méndez y Rosalba Hernández Hernández, integrantes de la Sala Constitucional erigida en Comisión de Enjuiciamiento ya depositó en la Secretaría General de Acuerdos el Expediente JPOL-01/2021 que contiene el Proyecto de Resolución derivado del Cuadernillo 08/2021/JP.



La sesión extraordinaria del Pleno de Magistrados erigido en Jurado de Sentencia será a puerta cerrada.



Durante la sesión, la Magistrada Presidenta del TSJ, Isabel Inés Romero Cruz, declarará al Pleno en Jurado de Sentencia.



Ahí, la Secretaría General de Acuerdos dará lectura al proyecto de resolución formulado por la Comisión de Enjuiciamiento; acto continuo, se concederá la palabra a la Comisión Permanente Instructora y, al servidor público o su defensor; y el Jurado de Sentencia dictará resolución absolutoria o, por el voto de las dos terceras partes del número total de sus integrantes, resolución condenatoria y, en su caso, la sanción correspondiente, la que se notificará personalmente a las partes.



Si la resolución del Jurado de Sentencia es condenatoria, se sancionará al servidor público, si está en funciones, con la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período de uno hasta diez años, atendiendo a la gravedad de la infracción.



Pero si la resolución del Jurado de Sentencia es absolutoria o no se obtiene la mayoría calificada, se denegará la declaración de inhabilitación o destitución.