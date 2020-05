Este viernes, último día para que niños y niñas participen en concurso de Al calor político

Se está terminando el tiempo para mostrar a todo el Estado de Veracruz, a través de Al Calor Político y TeleClic.tv, la creatividad que ha dejado esta cuarentena.



Esta invitación que se lanzó hace varias semanas, pretende crear un ambiente de convivencia, relajación y diversión para toda la familia, por lo que se invita a todos los niños y niñas de la Entidad Veracruzana no mayor a 10 años, a enviar un video cantando y actuando su canción favorita.



Esta convocatoria, que se cierra hasta el último minuto de este viernes 22 de mayo, busca recopilar el material más ingenioso para después publicarlo en las redes sociales de este portal. En el proceso de selección, lo lectores votarán; los videos con más likes, serán los ganadores y recibirán un gran premio, tabletas, mismas que se enviarán a su domicilio.



Así que, ¡No lo piensen más, papás! Aún están a tiempo de mostrar el talento de sus hijos. ¡Niñas y niños, apresúrense! Es momento de triunfar.



Para los que apenas se están enterando los requisitos son los siguientes:



1.- Pueden enviar a través de Internet los videos de niños y niñas de cualquier municipio del Estado de Veracruz, a partir de la aparición de esta invitación y hasta las 24 horas del viernes 22 de mayo.



2.- El límite son 10 años de edad cumplidos al 30 de abril de 2020 o anteriores. Si resultara un ganador que su cumpleaños sobrepase esa fecha, no se entregará el regalo y se le asignará a quien ocupe el siguiente récord de likes.



3.- El lunes 25 de mayo serán publicados todos los videos, que aparecerán en el orden en que fueron recibidos en el correo electrónico o a través de las redes sociales de alcalorpolitico.com y de TeleClic.tv.



4.- Los videos permanecerán en Internet hasta el viernes 29 de mayo a las 24 horas, límite para la votación de los interesados.



5.- La participación en el video será individual, no grupal, aunque puede tener apoyo de más familiares con algún instrumento musical.



6.- No se trata de un concurso de canto o entonación, sino que quienes voten podrán hacerlo por quien les resulte más simpático, mejor presentado, con mejor actuación o creatividad.



7.- Al momento de enviar sus videos deberán anotar nombre del o la participante, fecha de nacimiento, nombre del canto o canción a interpretar, así como su domicilio familiar.



8.- Sólo podrán participar con canciones en español o en alguna de las lenguas autóctonas. No se admitirán interpretaciones en idiomas extranjeros.



Se otorgarán 4 regalos en total. Una tableta para el niño que logre el mayor número de likes y otra para la niña que logre la mayor cantidad. Otras 2 tabletas de modelo diferente se otorgarán a quienes se coloquen en la segunda posición, en cada uno de los sexos.



Es de suma importancia que los padres tomen en cuenta que la votación es pública, no se admitirá reclamación, a menos que quienes obtengan las mejores cifras de likes, infrinjan alguna de las especificaciones que se han anotado en la convocatoria.



Los premios a los ganadores se anunciarán el domingo 31 de mayo y al día siguiente se colocarán en una agencia de envíos que se dará a conocer a quienes los recibirán, por vía correo electrónico o por la red social que hubieren enviado su video.



¡Queda poco tiempo y creatividad hay mucha! Amiguitos y amiguitas, pidan ayuda a sus padres, hermanos o tíos para mostrar sus dotes de artistas, porque sólo Al Calor Político y TeleClic.tv, premian tú habilidad, entusiasmo y los buenos momentos en familia.