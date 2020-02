Este viernes van 3 asaltos a cuentahabientes, en conurbación de Veracruz

Este vienes se presentaron tres robos a cuentahabientes en casos distintos en la conurbación de Veracruz y Boca del Río, despojándolos de fuertes sumas de dinero y dándose a la fuga rumbo desconocido.



En uno de los robos le quitaron la camioneta y dinero al cliente del banco. Pese a la presencia de los elementos de la SSP; Naval y Municipal no logran detener a nadie.



Sobre la avenida Primero de Mayo y la calle de Ignacio López Rayón, la tarde del viernes en la zona del Centro Histórico en la ciudad de Veracruz, unos empleados de una agencia aduanal- un hombre y una mujer- fueron sorprendidos, cuando salían del estacionamiento del banco BBVA localizado frente al tranvía del recuerdo.



Ellos acaban de sacar más de 100 mil pesos en efectivo, y regresaban a su centro de trabajo cuando los sorprendieron dos sujetos con arma de fuego, despojándolos del efectivo y echándose a correr sobre Ignacio López Rayón hacia el boulevard.



El empleado quiso seguir a los asaltantes pero no logró darles alcance mientras que su compañera dio aviso a la policía mediante el teléfono de emergencia del 911.



Los elementos de la Policía Estatal, Naval y Municipal arribaron pero solo tomar datos y peinar la zona.



Entre los datos que aportaron estaban que cuando iban a sacar el dinero el cajero que les atendió les dijo que no tenía tanto dinero y lo pasaron a otra caja, demorándole la entrega del efectivo.



Horas antes, hubo otro asalto a otro cuentahabiente sobre las calles de Simón Bolívar y Juan de Dios Peza, en el fraccionamiento Zaragoza, donde dos sujetos en motocicleta despojaron a una persona que retiró más de 50 mil pesos en efectivo que retiró de un banco en la Plaza Las Américas en Boca de Río y fue seguido hasta las citadas calles, donde le quitaron la camioneta que tripulaba, marca Volkswagen, tipo Tiguan y el dinero.



Al sitio se trasladaron los elementos de la Policía Estatal, Naval y Municipal quienes procedieron a buscar la unidad, recuperándola abandonada sobre la calle de Victimas de 5 y 6 de Julio, sin rastro de los asaltantes y el dinero en efectivo.



El tercer asalto fue sobre la avenida La Fragua, entre Colón y Manuel Iglesias del fraccionamiento Reforma, donde otro cuentahabiente fue despojado de dinero en efectivo que retiró de un banco Santander en el fraccionamiento Costa de Oro más de 30 mil pesos en efectivo.



El dinero también era para el pago de unos trabajadores de una obra en construcción.



El agraviado iba llegando a una ferretería a hacer unas compras de materiales, cuando los sorprendieron dos asaltantes, los bajaron del carro en donde iban, un Volkswagen, tipo Jetta, de color rojo.



Los asaltantes se llevaron el dinero y el carro con rumbo desconocido, arribando hasta lo último elementos de la Policía Estatal, Naval y Municipal, quienes solo tomaron datos y buscaron en los alrededores sin lograr detener a nadie.



El Volkswagen, tipo Jetta lo dejaron unas calles más adelante, en Remes, entre Chalchihuecan y La fragua, abandonado sin rastros del dinero y los presuntos asaltantes.