Esteban Ramírez Zepeta buscará dirigencia estatal de MORENA

El delegado estatal en funciones de presidente de MORENA en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, buscará la dirigencia estatal del partido, por lo que desde ya confirmó que se postulará para el cargo.Luego de la emisión de la convocatoria por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para renovar su estructura en la entidad, señaló que cuenta con el apoyo de los militantes, quienes ya se lo han hecho saber, por lo que afirmó que no les fallará."Sí, claro (se postulará), si los compañeros me apoyan, sí con mucho gusto voy a estar ahí participando. Ya han demostrado (…) apoyo, lo cual les agradezco mucho y no los voy a defraudar", comentó.Ramírez Zepeta detalló que la elección del nuevo líder del Movimiento Regeneración Nacional en Veracruz será el 6 de agosto en un Consejo Estatal, que integrarán cinco hombres y cinco mujeres de cada uno de los 20 distritos electorales federales.Además, indicó que ese día también se designarán a las personas que ocuparán las Secretarías General, de Organización, de Finanzas, de Comunicación, Difusión y Propaganda; de Formación Política y la de Mujeres.Explicó que el 30 de julio, los militantes morenistas y ciudadanos pueden registrarse para ser consejeros estatales, previa ratificación de su afiliación; para que así puedan formar parte de la plenaria para elegir al nuevo Comité Directivo Estatal.Indicó que de la misma también saldrán los congresistas que participarán el 17 de septiembre para conformar el Consejo Nacional de MORENA, que integrarán 200 consejeros nacionales, más tres de los 32 comités estatales (dirigencias, secretarías generales y de organización) y cuatro militantes en el exterior."Y el 18 de septiembre se elige al nuevo Comité Ejecutivo Nacional con todas las carteras, excepto la presidencia del partido a nivel nacional y la secretaría general", puntualizó.