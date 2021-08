Estela de destrucción en Tihuatlán, a 4 días del huracán; siguen sin luz

A cuatro días del paso del huracán Grace, el recuento de daños continúa en la cabecera municipal, zona conurbada Totolapa-Plan de Ayala y el resto de las 84 comunidades de Tihuatlán, donde el alcalde Raúl Hernández informó que se estima un promedio de 10 mil familias damnificadas, principalmente por desprendimientos de láminas de los techos.



En cuanto a las rutas, el agente municipal de Jiliapa Segundo, Silverio Mendoza Abreu, informa que en el trayecto de Zapotalillo, José María Cardel, Jiliapa II y Casa Amarilla, así también hacia Miahuapan y Progreso de Maravillas, se han retirado ramas y decenas de árboles que habían caído sobre los caminos y otros más en viviendas, en tanto que desde el lunes los agentes y subagentes municipales levantan censos para que los reportes de daños sean más precisos.



En este mismo orden, el subagente municipal de Zacate Colorado, Paz Martínez López, durante este miércoles dio a conocer que alrededor del 80% de las viviendas de esta comunidad resultaron con daños en los techos, los cuales no resistieron los embates de los poderosos vientos de la madrugada del sábado, por lo que, desde el mismo sábado, cuando pegó el huracán durante la madrugada, han comenzado labores de reconstrucción con recursos propios.



Abundó que, aunque las brigadas de Bienestar han iniciado a levantar censos de las familias damnificadas, no les han informado qué tipo de ayuda recibirán, pero el agente municipal señaló que tienen que ser láminas, principalmente, pues decenas de casas siguen descubiertas, además de que no hay luz, servicio telefónico e incluso hay postes y cables de Teléfonos de México tirados en las calles.



Cabe agregar que en este municipio de Tihuatlán no se reportan decesos a consecuencia del huracán, sin embargo, desde el sábado está desaparecido el señor Severo de la Cruz Jiménez, de 74 años de edad, quien en la mañana de ese día salió de su domicilio en la comunidad La Estrella para ir a su parcela y habría intentado cruzar un brazo del río Cazones, por lo que los familiares temen que el campesino haya sido arrastrado por la creciente del río y piden ayuda para localizarlo.