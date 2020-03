Jimena Sierra-Camargo, quien ha estudiado las “Estéticas legales”, resume las cosas de la siguiente manera: “Las artes se caracterizan por contar con una racionalidad que nos permite conectarnos con nuestras emociones y sentimientos. Por ello, algunos autores han insistido en que todos los ciudadanos en el marco de una democracia, y de manera particular los abogados, los jueces y los operadores jurídicos, deben estar en contacto con diferentes expresiones artísticas. Esto, con el propósito de que puedan desarrollar sentimientos de compasión, solidaridad y empatía, los cuales resultan indispensables para la realización de la justicia.”En esta medida -afirma la misma autora-, resulta pertinente reflexionar sobre las relaciones que existen entre el arte y el derecho. Para ello, se explica en primer lugar la importancia de construir un puente entre el derecho y el arte; posteriormente, hacer una referencia a algunas de las formas en que se aproximan estas dos áreas; y, por último, se profundiza en la idea de articular el arte y el derecho a partir del fortalecimiento de las artes y las humanidades en la educación, para generar empatía. Para ello, se entenderá empatía como la capacidad de (i) ponernos en el lugar del otro; (ii) percibir lo que el otro puede estar sintiendo y (iii) conectarnos con su dolor o hacernos partícipes del mismo.A guisa de ejemplo de la unidad descubierta entre arte y derecho, empleamos el derecho a la vida que se infiere del texto legal de homicidio: “Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra persona” (Código Penal vigente en Veracruz, artículo 128).Sabido es que, quien comete homicidio no infringe la ley penal, sino que la cumple. Aquello que infringe es una norma antepuesta a la ley penal: “No matarás”. Puesto que dicha norma se conoce por una inferencia lógica a partir de la ley penal, también el bien jurídico afectado en el homicidio, resulta conocido por otra deducción y es el derecho a la vida. La ley penal es meramente sancionadora, no es constitutiva de bienes jurídicos. Otros instrumentos jurídicos tutelan el derecho a la vida:“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3); “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6);“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4, punto 1). Cabe señalar que, al momento de ratificar la Convención, solo México hizo una declaración interpretativa, aclarando que consideraba que la expresión "en general" no constituía la obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que protegiera la vida a partir del momento de la concepción, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados.Por disposición del artículo 1 de su Constitución Política en nuestro país el derecho a la vida forma parte de su bloque de derechos fundamentales: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”Rememoramos que la asistencia habitual -por muchos años- a los conciertos de música clásica de la Orquesta Sinfónica de Xalapa [OSX] despertó el anhelo por saber apreciar dicha música y, en general, las Bellas Artes. Quisimos saber apreciar, además de la música, la arquitectura, la danza, la escultura, la pintura y también las artes actuales como el cine. En todas ellas existen ejemplos de unidad con el derecho.Comenzamos bien, pues sentir es lo primero y escuchar las ejecuciones artísticas de la OSX produjo profundas y diversas emociones. Por ejemplo, los sentimientos patrióticos -no patrioteros- que despierta el Huapango de Pablo Moncayo. El sentimiento per se nos condujo a valorar la fantasía: ésta desempeña su papel más importante como fantasía creadora al servicio del pensar productivo, en las “inspiraciones” de orden científico, artístico, técnico, religioso, etc. Todo pensar neocreador requiere en el ser humano de manera natural el auxilio de la imaginación con sus representaciones del fin y su inventiva libertad de movimientos. (W. Brugger).No obstante, la apreciación artística exige reflexionar sobre lo sentido. Este proceso de pensar atenta y detenidamente sobre el sentimiento vivido, posibilitó averiguar que, para apreciar la justicia, antes había que apreciar la belleza. Lo cual, dicho sea de paso, también permitió saber conocer que el arte, al igual que el derecho, es una disciplina racional. Esto último, es una obviedad para los artistas.Habíamos alcanzado a vislumbrar -como un relámpago- la unidad de arte y derecho a la que algunos llaman “Estéticas legales”. Pero, el nudo de la cuestión radica en el motivo de querer alcanzar estos saberes, nos referimos a la unidad de dos disciplinas racionales, el arte y el derecho. Concluimos que se debía decir algo sobre la obsesión represiva de quienes ejercen el poder punitivo y que, a través de los medios masivos de comunicación social y de diversión, han convertido en una exigencia y en una supuesta necesidad social.Los juristas (estudiosos, jueces, fiscales, abogados defensores y asesores de víctimas) se deben dejar “…influir determinantemente en su sensibilización respecto a las situaciones de desigualdad, injusticia y de graves violaciones a los derechos humanos. Con ello se podría contribuir a la realización de la justicia, por tener las artes el poder de ayudarnos a poner en el lugar del otro, de representarnos lo que el otro está sintiendo y de conectarnos con su dolor.” (Jimena Sierra-Camargo ).El recuerdo de una canción ranchera trajo consigo la cuestión acerca de sí en la música popular también se podría apreciar la belleza y, en el acto, precipitamos la conclusión afirmativa. La canción a la que aludimos es “Camino de Guanajuato” de José Alfredo Jiménez, cuyos versos iniciales son los siguientes: No vale nada la vida / la vida no vale nada / comienza siempre llorando / y así llorando se acaba / por eso es que en este mundo / la vida no vale nada. La libertad que caracteriza la interpretación del arte y, en esta ocasión la interpretación del arte popular, nos convenció que el tema de dicha canción es el derecho fundamental a la vida.Nos aferramos, como a un clavo ardiendo, a la doctrina socrática y lo que pueda tener de válido en el campo del derecho penal: “Nadie peca voluntariamente -esas tres palabras encierran el meollo del socratismo. Constituyen el tronco que es preciso seguir hacia abajo hasta las raíces y hacia arriba por sus ramificaciones. Esa pequeña frase forma la expresión terminante de la convicción de que toda infracción moral proviene del intelecto y descansa en un error del entendimiento. Dicho con otras palabras: quien sabe lo justo lo realiza, la falta de comprensión es la única fuente de toda falta moral.” (T. Gomperz).Quien comprende el bien jurídico derecho a la vida, no realiza conductas que lo afecten por lesión o peligro concreto. El aserto no contiene una verdad absoluta, pero nos ofrece una pista para avanzar por el terreno de la educación, pero nunca con una actitud estoica, sino observando las cosas desde el ángulo del realismo marginal.