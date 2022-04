Estiaje de agua es problema grave para Ixhuatlancillo, reconoce su Alcalde

La temporada de estiaje representa un grave problema para el municipio de Ixhuatlancillo, pues el agua que se surte no es suficiente para atender las necesidades de la población. Así lo reconoció el alcalde de la localidad Fernando Ochoa Vergara.Indicó que a fin de evitar que los ciudadanos carezcan del vital líquido, se han tomado medidas para proveer a través de pipas.Agregó que aunado a ello se trabaja en la perforación de dos pozos, uno para la zona de San Isidro y otro para Los Manantiales, con los cuales se pretende beneficiar a unas 7 mil y 5 mil personas respectivamente.Señaló que su intención es dejar solucionado este problema en el municipio y con ello las próximas administraciones no tengan que preocuparse en este aspecto.El alcalde mencionó que la problemática por el estiaje es preocupante no sólo para este municipio, sino a nivel regional, estatal y nacional, pues cada año las sequías son más fuertes y los pozos dan menos agua.Comentó que con dos pipas se estará enviando el vital líquido a las zonas en donde hay más escasez de agua, a fin de garantizar el abasto para la población.Finalmente, Ochoa Vergara señaló que actualmente se toma agua de un pozo pero está saliendo muy sucia, por lo que se ha invertido para que la gente cuente con líquido en buenas condiciones.