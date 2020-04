Estiaje deja sin agua 70 comunidades serranas en Tezonapa

El estiaje empieza hacer estragos en los seis ríos que atraviesan por el municipio de Tezonapa, luego que ha bajado su nivel en más de un 50 por ciento.



Además, 70 comunidades de la montaña carecen del líquido porque se les ha terminado el agua de sus tanques desde el mes de marzo; hoy claman por ayuda.



Ante eso, el presidente municipal, Luis Arturo Sánchez García, informó que se están atendiendo a estas comunidades con 5 pipas para tratar de abastecer el vital líquido a esas familias que viven en esta zona serrana.



Expuso que si el año pasado fue grave el problema la falta de agua; hoy, la situación es crítica, porque no se dan abasto.



Expuso que cuando estuvo de director de la CAEV Pedro Montalvo donó más de 600 tanques para esta región montañosa, pero hoy, con las reglas de operación no se puede comprar ni siquiera depósitos o tinacos y ello dificulta apoyar a estas familias que viven en condiciones vulnerables.



Añadió que para poder otorgar estos apoyos hay que pedir permiso a la CONAGUA, mientras tanto, se tendrá que seguir llevando agua en pipas, pero en algunos casos las distancias son de hasta dos horas de camino.



Por ello, con el apoyo de los alcaldes de Cuichapa y Omealca las pipas se abastecen de sus manantiales o redes que tienen para cubrir la zona de Los Atitla, por la parte de Omealca y en Cuichapa, para atender la zona de Linda Estrella, La Soledad, entre otras, que están en lo más recóndito de este municipio, que ya colindan con Zongolica.



Lo más grave, señaló Arturo Sánchez, es que las 13 comunidades de la zona del valle, - Ixtacapa el grande, Ixtacapa El Chico, Caxapa, Palmar, Racho Nuevo, Almilinga, entre otras; que antes con su sistema de agua podían aguantar la época de estiaje; hoy, su manantial ya no abastece y tienen que recibir el agua por tandeo.



Esta es la situación que viven las comunidades de este municipio, ante esta sequía que se ha prolongado, donde las temperaturas han rebasado los 40 grados centígrados y los manantiales y ríos han bajado en más de un 50 por ciento, en comparación con el año pasado.