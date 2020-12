Estilista en Xalapa acusa a fiscales de encubrir a sujeto que intentó asesinarla

Una mujer de ocupación estilista pide la intervención de la Fiscal General ya que teme por su vida luego de que el Fiscal Primero adscrito a la Unidad integral de Procuración de justicia en Xalapa dejó en libertad a una persona que presuntamente la mantuvo privada de su libertad y torturó, antes de ser rescatada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.



La agraviada, quien mantiene por el momento su identidad resguardada, en el oficio de registro 12672020/F1 y en la carpeta de investigación UIPJ/DXI/F1/5257/2020 señala que el día miércoles 16 de diciembre, aproximadamente a las 16:00 horas, la Secretaría de Seguridad Pública puso a disposición al imputado de nombre José Eliezer A. M.



Lo anterior con relación a los hechos que denunció ese mismo día, luego de que acudió a las 4 de la tarde con el Fiscal Primero de Unidad Integral de Procuración de Justicia, Gerardo Rafael Aguilar Sosa, quien primero permitió el ingreso del imputado y sus abogados.



La presunta víctima dijo que quedó esperando en las instalaciones de Unidad Integral de Procuración de Justicia durante aproximadamente 3 horas.



Posteriormente, aproximadamente las 19 horas, el Fiscal Primero le permitió el acceso a la instalación, pasando a su cubículo donde estaban los abogados del imputado.



“El Fiscal me dijo que su auxiliar me iba a tomar mi declaración porque él estaba ocupado y tenía mucho trabajo, entonces paseé con su auxiliar, persona que nunca me dijo su nombre, pero escuche que le decían “Lupita” la cual reconozco plenamente”.



Al rendir declaración aseguró que estaba adolorida por todos los golpes que había recibido, ya que el imputado la había ahorcado, golpeándola con un arma en repetidas ocasiones, sin embargo la auxiliar señaló que lo que decía “no era importante”.



“Entonces pase a firmar dicha declaración desconociendo de temas legales y confiando en la fiscalía toda vez que es la autoridad que representa a la sociedad para obtener justicia conforme a derecho, es decir yo creí que ellos me estaban ayudando y que lo puesto en la declaración estaba correcto, al término de todo esto en el cubículo del fiscal estaban todavía los abogados de José Eliezer A. M, mismos que escucharon todo lo que declaré”.



Añadió que el Fiscal le dijo que le iba a llamar y que se podía ir, sin embargo, el funcionario no se contactó con ella.



“Al llegar el jueves 17 de diciembre del presente año no tuve ninguna llamada del fiscal, mensaje o Whatsapp o comunicación alguna con él”.



Detalló que el Fiscal jamás la remitió a Servicios Periciales para que la revisara un médico, un psicólogo y tampoco le ofreció ningún tipo de medidas de seguridad.



“Transcurrió todo el día y al ver que mi asunto se tornaba sospecho decidí el buscar la asesoría de unos bogados, por lo que al llegar con los abogados y platicarles la situación, ellos me comentaron que habían omisiones por parte del fiscal y como primer punto, desde mi entrevista estaban cometiendo omisiones toda vez que no estaba asentando en mi declaración todo lo que les detallé con relación a los hechos, ya que habían bastantes puntos de los cuales no agregaron a mi declaración y eran importantes”.



De acuerdo con la afectada ella y sus abogados se trasladaron a las instalaciones de la Unidad Integral de Procuración de Justicia y en la recepción solicitó hablar con el fiscal encargado de su carpeta de investigación, proporcionando nombres y numero de carpeta.



Tras ingresar al inmueble refirió que en el lugar estaban los abogados de José Eliezer A. M, sin embargo, cuando sus abogados le preguntaron qué porque no había girado los oficios pertinentes como lo son los de mi valoración médica, psicológica y así como mis medidas de protección, situación a la cual el Fiscal está obligado a realizar de manera inmediata.



Los abogados exhibieron que habían transcurrido 45 horas aproximadamente del término Constitucional de 48 horas a las que toda persona que es puesta a disposición de la fiscalía esté sujeto y cuestionaron al funcionario por haber permitido omisiones con relación a los hechos que venía denunciando.



De acuerdo con la presunta agraviada, el funcionario dijo sí había puesto todo lo señalado en la declaración, señalándole que había omitido hechos importantes en mi declaración.



“En ese momento el fiscal nos dijo que si queríamos en ese momento que me tomaba mi ampliación de denuncia, respondiéndole mi abogado que estábamos a punto de que concluyera el término constitucional y lo que urgía era que se me practicaran los estudios pertinentes y que mi declaración la íbamos a presentar posteriormente por escrito, acto seguido nos entregan los oficios correspondientes y mis abogados se pudieron percatar que se maneja un término de respuesta del oficio de 8 horas, cuestionándole mis abogados al Fiscal que estábamos a dos horas del vencimiento término de las 48 horas, entonces de mala forma y de manera muy lenta nos modificó los oficios, tardando 30 minutos más en corregirlos, poniendo un término de dos horas para las respuestas correspondientes”.



Añadió que tras regresar a las oficinas de la Unidad de Atención Temprana el Fiscal, Gerardo Rafael Aguilar Sosa, el Fiscal de Distrito, José Tomas Francisco Hernández Morales, una Fiscal de Litigación de nombre Angélica Esther Vázquez; dijeron que iban a dejar en libertad a José Eliezer Araujo Macegoza porque no tenían los elementos suficientes para llevarlo audiencia de control “y que el delito de privación ilegal de la libertad no era un delito grave”.



“Respondiéndoles mis abogados que como era posible que dejaran en libertad una persona que no solo me había privado de mi libertad, que también me había amenazado de muerte a mí y a mi familia, que me había causado lesiones que ponían en peligro mi vida, que me había intentado matar en varias ocasiones y que además me apuntó con un arma en varias ocasiones y que me golpeó con la misma”.



Añadió que el Fiscal de Distrito de nombre José Tomas Francisco Hernández Morales y el Fiscal Primero Gerardo Rafael Aguilar Sosa, se salieron del cubículo dejándolos solos con la Fiscal de Litigación Angélica Esther Vázquez, quien en reiteradas ocasiones dijo que ya no les daba tiempo de poner al imputado a disposición del juez, porque se habían tardado mucho en girar los oficios justificándose en que supuestamente me habían llamado para que fuera a la fiscalía y que mi teléfono los mandaba directo a buzón.



“Situación que no es cierto porque en todo momento estuve disponible y con señal suficiente para ser localizada, también nos dijo que no tenían las pruebas suficientes, y que los delitos no eran tan graves, viendo esa respuesta decidimos retirarnos del lugar”.



La agraviada requirió la intervención de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, para que servidores públicos no sigan vulnerando los derechos de las víctimas.



“Así mismo responsabilizo al José Eliezer A. M y al Fiscal Primero Adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Gerardo Rafael Aguilar Sosa por cualquier cosa que me pueda pasar a mí y a mi familia”.