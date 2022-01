Estiman aplicar refuerzo antiCOVID a casi 30 mil docentes en El Pirata Fuente

El estadio Luis “El Pirata” de la Fuente se prepara para ser sede de la región y recibir cerca de 28 mil trabajadores de la educación que acudirán por su vacuna de refuerzo contra el COVID-19 al módulo del municipio de Boca del Río que se activará.El personal del sector educativo a inmunizarse provendrán de 22 municipios que abarca la región, a lo que la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Diana Santiago Huesca, informó que todo se encuentran preparando para que la jornada sea ágil y sin contratiempos.El inmueble presentó algunos inconvenientes por el pasado frente frío con sus fuertes rachas de viento, trayendo basura, polvo y moviendo algunas cosas por lo que hay que reacomodar.Exhortó a este sector a vacunarse a que a partir del lunes 10 de enero deberá completar su registro en la página oficial para conocer la fecha en la que recibirá la vacuna y evitar que el puesto se sature.“Del 10 al 13 de enero hay que entrar a la página de mivacuna.sev.gob.mx en donde van a obtener un registro con un código QR que es el que deben de traer impreso el día de la vacunación, es importante que lleguen ya con ese documento impreso (…) se incrementan los módulos a 13 en todo el Estado, eso nos va a ayudar a agilizar la vacunación”, explicó.Diana Santiago aclaró que las clases no serán suspendidas durante esta jornada de vacunación a realizarse del 17 al 31 de enero, “las clases no se suspenden, no se afectan”, lo que si mencionó, es que cada maestro y cada escuela tiene que ponerse de acuerdo para no interrumpir la educación del alumnado.