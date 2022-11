Estiman aumento de 5% de viajeros en el Aeropuerto “Heriberto Jara Corona”

Aunque la temporada navideña no representa un repunte significativo en el movimiento de pasajeros vía aérea, se estima un incremento del 5 por ciento en las actividades del Aeropuerto Internacional “Heriberto Jara Corona”, lo cual contribuye a la normalización de las operaciones.El administrador de la central aérea, Simón Salazar Antón, indicó que la temporada más fuerte es la de verano, sin embargo, en los últimos meses, el aumento de viajeros ha repuntado incluso en los “puentes” largos, como el del pasado fin de semana.“Cada año, tomando los años buenos, ha sido de un 5 por ciento el repunte. Es bueno. Mes a mes va incrementándose el movimiento de pasajeros, en lo que se refiere a este aeropuerto los meses buenos son los de verano, las vacaciones de verano, diciembre no repunta tanto como las vacaciones de verano, pero el movimiento va a la alza”, dijo.Las estimaciones es que el 2022 cierre con al menos un millón 350 mil pasajeros, es decir, 250 mil más de los movidos en el año anterior aún con la pandemia.La inexistencia de alertas y restricciones sanitarias prácticamente en todo el mundo ha permitido la normalización de las operaciones aéreas.“Con lo único que continuamos es tener gel, cuidar la sana distancia. De ahí no tenemos restricciones tanto para viajar de manera nacional como internacional. Al día de hoy no tenemos conocimiento de algún país al que volemos directo con restricción sanitaria”.Actualmente se mantienen medidas sanitarias básicas en el aeropuerto como el uso de gel antibacterial y distancia considerable.