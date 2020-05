Estiman cierre permanente de 35 restaurantes de Veracruz-Boca tras contingencia

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, al menos 35 restaurantes han cerrado sus puertas de manera permanente, afirmó el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Veracruz y Boca del Río, Santiago Martínez Dordella.



Señaló que empezaron con cierres temporales ante la baja de la venta, pero al avance de la crisis sanitaria, se ha convertido incosteable el mantener sus negocios y cumplir con los pagos quincenales y mensuales.



"Conforme van pasando los días estos cierres temporales, poco a poco han ido convirtiéndose en cierres permanentes. Hay gente que ha podido de alguna manera cumplir con el pago de luz, nómina sin embargo, ese poder económico que les permitió a principios de mes mantener el negocio y mantener la inversión, hoy ya empieza a ser una situación que revienta a las empresas, te puedo hablar de 30 a 35 unidades de negocios cerradas de manera permanente", dijo.



A nivel nacional se estima que para el 30 de mayo el sector restaurantero sufrirá una contracción del 40 por ciento, es decir, que el primero de junio no tendrán la capacidad para abrir nuevamente, aun cuando ya haya pasado la contingencia.



En Veracruz esta situación se refleja en que ya son 650 establecimientos que no están operando de manera regular.



"Ahorita debemos estar entre los 600 a 650 unidades de negocios que se encuentran cerradas de manera temporal, un porcentaje pequeño mantiene entrega a domicilio y de recogida pero la unidad no está operando para servicio al cliente en mesa. Este nivel no nos permite hacer frente a la nómina y gastos fijos".



Mayo será un mes crítico, ya arrastran rezago en ganancias y hay compromisos fiscales por cumplir, pago de luz, renta, agua, teléfono y nómina, ante esta situación, se espera que se registren aún más cierres definitivos.