Estiman en 100 millones ampliación del World Trade Center de Boca del Río

El proyecto de ampliación del World Trade Center se realizará a lo largo de esta administración estatal, afirmó el presidente del Patronato de administración, Óscar Lara Hernández.



Son aproximadamente 100 millones de pesos lo que se requiere para aumentar la capacidad de las convenciones que se realizan en el recinto.



Esta propuesta fue avalada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien respaldó el proyecto de ampliar el espacio para albergar más reuniones de negocios.



"Ya le presentamos la propuesta de ampliación y ha señalado en que está interesado en que el recinto sea más grande e inyectarle una cantidad importante de recursos en su ampliación", dijo.



El crecimiento en espacio sería hacia la parte trasera del WTC, en el área del estacionamiento donde actualmente no está explotado.



Para la obra se requiere techo y piso y en el proceso no se afectaría la operación del resto del recinto.



"Es básicamente techar el área del estacionamiento que está descubierto y con eso automáticamente los salones principales, que son los Tajines y con ello, la ampliación sería de 6 mil metros más".



En cuanto a los recursos, Lara Hernández señaló que no se requiere aprobación, debido al esquema de operación del World Trade Center.



"No se requiere aprobación de acuerdo al manejo y operación del recinto, el recinto es operado por una asociación civil y regulado por un comité técnico", finalizó.