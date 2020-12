Estiman inscripción de 120 mil jóvenes al Registro Federal de Electores

El Instituto Nacional Electoral (INE) estima la inscripción al Registro Federal de Electores (RFE) de entre 90 mil y 120 mil jóvenes veracruzanos que según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INGEI) cumplen 18 años antes del 6 de junio de 2021.



Al respecto, el vocal ejecutivo de la Junta Local y presidente del Consejo Local del INE en el Estado, Josué Cervantes Martínez, resaltó que están próximos a lograr la meta mínima de nuevos votantes adheridos al RFE y que podrán ejercer su derecho al voto en los comicios para elegir a los diputados federales y locales y ediles de los Ayuntamientos.



Y es que según la información, por rango de edad con corte al 30 de noviembre y que abarca desde el 1° de septiembre, el padrón electoral de 18 años está conformado por 83 mil 16 jóvenes, siendo 42 mil 193 hombres y 40 mil 823 mujeres.



De éstos, en la lista nominal ya están inscritos 33 mil 167 hombres y 35 mil 607 mujeres, es decir, 68 mil 774 veracruzanos que cumplen la mayoría de edad hasta el día de la jornada electoral.



Por su parte, el padrón de jóvenes de 19 años lo conforman 125 mil 710 ciudadanos (62 mil 568 hombres y 63 mil 142 mujeres); mientras que a la lista nominal están incorporados 123 mil 180 votantes de esta edad (61 mil 239 hombres y 61 mil 941 mujeres).



En lo que respecta al rango de edad de los 20 a los 24 años, en Veracruz el padrón lo conforman 668 mil 995 personas (332 mil 308 hombres y 336 mil 687 mujeres); entre tanto, la lista nominal reúne 662 mil 926 ciudadanos con derecho al sufragio (329 mil 17 hombres y 333 mil 909 mujeres).



Cervantes Martínez recordó a los jóvenes y a quienes aún no han tramitado su credencial para votar en los venideros comicios que tienen hasta el 10 de febrero para hacerlo, para lo cual deben solicitar una cita en la página web de Instituto o a través del INEtel llamando al 800 433 2000.



“Están funcionando todos los módulos, en condiciones ordinarias, no hemos tenido ninguna complicación y vamos al corriente en ese sentido. Vamos a estar atendiendo hasta el 10 de febrero, la ciudadanía que no tenga actualizada su credencial o necesite hacer alguna trámite, que lo haga antes de que llegue la fecha de vencimiento”, pidió.